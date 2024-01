Todo lo que debes saber antes de pedir financiación para proyectos inmobiliarios

Referirse a un proyecto inmobiliario es hacerlo de un proceso que requiere una gran inversión de capital. Algo que no está al alcance de la mayoría de los promotores. ¿Las alternativas? Los préstamos bancarios. Por desgracia, estos últimos se han convertido en todo un quebradero de cabeza. Por fortuna, los préstamos de capital privado se han convertido en la opción más escogida por las empresas. A continuación, nos centramos en este tipo de financiación. Abordando, por el camino, el proceso para acceder a ella y sus múltiples ventajas y beneficios.

¿Qué es la financiación privada para proyectos inmobiliarios?

Hubo una época en la que el peso de la construcción sobre el PIB era realmente representativo. El sector estaba en auge y los promotores tenían relativamente sencillo obtener financiación bancaria. Por desgracia, ese tiempo pasó y cada vez resulta más complicado, sino imposible, conseguirla. Y es ahí donde entra la financiación privada para proyectos inmobiliarios. No en vano, se trata de un modelo en el que la inyección de capital procede del ámbito privado.

Los préstamos de capital privado para promotores inmobiliarios suponen todo un alivio para el sector de la construcción. Es evidente que se trata de una alternativa que también requiere cumplir ciertos requisitos. Destacando la viabilidad y rentabilidad del proyecto. No obstante, dichos requisitos son mucho más laxos que los exigidos por la banca. El perfil más habitual de este tipo de financiación suele atender a acometidas de construcción que ya cuentan en su poder con el suelo a edificar o promociones inmobiliarias a medio construir, que necesitan una inyección de capital extra.

Beneficios de los préstamos de capital privado

La financiación para proyectos inmobiliarios de carácter privado, llevada a cabo por compañías tan conocidas como PrestamoPromotor.com, cuenta con múltiples beneficios. Más aún si la comparamos con la ofrecida por los bancos. A continuación, os enumeramos algunos de los más reseñables:

– Rápida y sencilla. Una de las grandes ventajas de la financiación privada es la sencillez del proceso. Y es que una vez entregada la escasa documentación requerida la respuesta es bastante rápida.

– No se rige por registros de morosos. Uno de los principales rasgos definitorios de la financiación privada es su no circunscripción a ningún fichero de morosidad. Es decir, a la hora de estudiar cada solicitud, las financieras privadas no suelen tener en consideración dichos ficheros

– Total seguridad y transparencia. La financiación privada suele ser mucho más clara y, eminentemente, práctica. Contando, en su haber, con los mismos automatismos y mecanismos de seguridad de la banca. Siendo regulada por una normativa que garantiza la transparencia y seguridad de todo el proceso.

- Sin sorpresas no deseadas. Al tratarse de productos gestionados por el capital privado, las condiciones de devolución de los préstamos suelen ser tremendamente flexibles y adaptables a las necesidades de cada cliente.

En definitiva, los préstamos privados para financiación de proyectos inmobiliarios son la mejor alternativa para los métodos tradicionales de búsqueda de capital. Algo especialmente reseñable dado el endurecimiento de las condiciones de financiación de la propia banca.