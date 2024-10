Cuca Gamarra dice que las concejalas desmintieron las acusaciones de acoso contra Landaluce

Algeciras/La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este martes que Susana Pérez Custodio y Eva Pajares han desmentido las acusaciones de acoso sexual contra ellas por parte del senador del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que realizó el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Alvise Pérez en su cuenta de Telegram.

Alvise Pérez colgó capturas de pantalla con supuestos mensajes de la presidenta de la Mancomunidad de Municipios y la delegada territorial de Salud y Consumo, cuando ambas eran concejalas del Ayuntamiento algecireño, que después borró.

Tras visitar la fundación Ronald McDonald, Gamarra ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que el PP activó su protocolo de "de manera inmediata" y el PP de Cádiz se puso en contacto con estas ediles para conocer la veracidad de estas informaciones.

"Ellas desmintieron cualquier tipo de actitud que quisieran denunciar", ha recalcado Gamarra, señalando la sorpresa de las concejalas con las informaciones publicadas.

Las palabras de Gamarra van en línea con lo afirmado por su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que en EsRadio ha afirmado que al conocer las acusaciones contra Landaluce, automáticamente hablaron con él y "automáticamente se aclara este asunto".

En cambio, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha dejado abierta la investigación, al señalar que el PP de Andalucía está trabajando y ha contactado con las partes para conocer "de primera mano los hechos" y espera llegar a conclusiones en las próximas horas.

Por otra parte, Gamarra ha hablado de la activación de un protocolo, después de que fuentes de Génova señalasen a que no "no se ha activado ningún protocolo porque no hay ninguna denuncia ni pública ni privada".

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que sí "hay una investigación abierta" por parte de su formación. "Se ha activado el protocolo del partido y me remito a las conclusiones de esa investigación", ha comentado España.