Algeciras amanece con cortes de tráfico en El Rinconcillo que durarán un mes por obras de 800.000 euros

Corte en el cruce con la carretera de la Mediana y la calle Cabo Blanco, dentro del proyecto para la renovación de las infraestructuras hidráulicas en avenida Diputación.

La barriada del Rinconcillo ha amanecido este lunes, 6 de octubre, con restricciones de tráfico que se mantendrán durante las próximas 3 o 4 semanas. El Ayuntamiento de Algeciras ha iniciado la cuarta y última fase de las obras de renovación de infraestructuras hidráulicas en la avenida Diputación, una actuación valorada en 800.000 euros que afectará de lleno al cruce con la carretera de la Mediana y la calle Cabo Blanco.

Desde primera hora de esta mañana, los trabajos han obligado al consistorio a implementar un esquema de desvíos y modificaciones en la circulación que afecta a varias calles de la zona.

Las modificaciones implementadas desde son de gran calado. La calle Cabo Blanco queda convertida en un fondo de saco, permitiendo únicamente el acceso y salida de garajes desde la glorieta de las Suit Miró. Pero los cambios más significativos llegan con la inversión de sentidos de circulación en varias arterias del barrio.

La calle Cabo Salines, en el tramo entre Cabo de Agua y Avenida Diputación, ahora se recorre en sentido contrario al habitual, accediéndose desde la Avenida Diputación. Lo mismo ocurre con la calle Cabo de Agua entre Cabo Salines y la carretera de la Mediana, donde los conductores deberán entrar desde Cabo Salines.

La calle Cabo Falcón también invierte su dirección, con salida por Cabo de Agua hacia la carretera de la Mediana, mientras que en Cabo Palos queda prohibido girar a la derecha hacia la carretera de la Mediana. En el cruce de esta última con Cabo de Agua, la circulación quedará prácticamente vetada salvo para accesos a garajes, al convertirse en otro fondo de saco.

El transporte público, también afectado

Los usuarios del autobús urbano tampoco escapan a los cambios. La línea 6 mantiene las paradas de Cabo Finisterre (Portoalbo y Botavara), pero la de la carretera de la Mediana se traslada al cruce con Cabo Peña. El Ayuntamiento ha reforzado esta línea con un servicio especial que recogerá a los usuarios hasta el Embarcadero, donde podrán continuar en la misma línea 6 hacia Virgen del Carmen o hacer transbordo con la línea 3 si se dirigen a La Charca.

Este transbordo adicional incrementará los tiempos de espera, algo por lo que el consistorio ya ha pedido disculpas. La línea 6 volverá a llegar hasta la rotonda de Brígida, mientras que la línea 3 tendrá su cabecera en esta rotonda en lugar de en la glorieta Suit Miró.

El Rinconcillo amaneció este lunes con importantes restricciones de tráfico que se mantendrán durante las próximas 3 o 4 semanas. / Erasmo Fenoy

Adiós a las inundaciones históricas

Más allá de las molestias temporales, la intervención responde a una demanda histórica del barrio: eliminar las inundaciones recurrentes en el cruce de la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. La obra contempla una nueva red de saneamiento separativa que diferenciará las aguas pluviales de las residuales, reduciendo la carga del sistema de bombeo y mejorando el mantenimiento general.

Esta fase final se enmarca en un proyecto más amplio financiado mediante convenio entre el Ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ministerio de Hacienda. Las actuaciones previas en el tramo entre la avenida del Embarcadero y la carretera de la Mediana ya consumieron 1.364.880 euros en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento.

El consistorio ha solicitado "paciencia y comprensión" a los vecinos, asegurando que la información sobre los cambios se distribuirá en las paradas afectadas y confiando en que "los beneficios de esta obra superan con creces los inconvenientes temporales".