El Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Delegación de Limpieza, ha llevado a cabo intensas labores de limpieza, desbroce y puesta a punto en una parcela municipal situada en la barriada de San Bernabé. Estas tareas se han realizado con el objetivo de "mejorar las condiciones de los espacios públicos y contribuir a la calidad de vida de los vecinos", según una nota municipal.

Para llevar a cabo estas labores, se ha empleado maquinaria especializada, entre la que destaca un tractor desbrozador, que ha permitido actuar de manera eficaz y rápida en la zona. Los trabajos forman parte de un plan de actuación continuado que la Delegación de Limpieza tiene previsto desarrollar en distintas barriadas del municipio.

Vicente Palomares, delegado de Limpieza, ha señalado que “seguimos trabajando con una planificación estructurada para garantizar que nuestras barriadas estén cada día más limpias y cuidadas. Apostamos por seguir mejorando los espacios públicos y hacer de Algeciras un lugar más agradable para todos sus habitantes, a la vez que seguimos pidiendo la colaboración ciudadana para hacer de Algeciras una ciudad mejor entre todos.”.

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpias las áreas comunes y a informar de cualquier incidencia para poder intervenir con la mayor celeridad posible.