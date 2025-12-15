El Corte Inglés y el Ayuntamiento de Algeciras entregan los premios a los mejores dibujos de la Navidad

El Ayuntamiento de Algeciras y El Corte Inglés Bahía de Algeciras han entregado este lunes los premios del concurso Dibuja y Pinta la Navidad que forma parte de la Oferta Educativa Municipal. El concejal de Educación, Javier Vázquez Hueso, acompañado por el edil de Parques y Jardines, Ángel Martínez, han representado a la entidad local en el acto, celebrado en el centro comercial, mientras que El Corte Inglés ha contado con la presencia de director del centro en la ciudad, Nicolás Bravo, y la responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales, Isabel Mora.

La actividad ha superado los 3.000 participantes entre escolares de Educación Infantil y Primaria de todos los centros educativos de la ciudad, quienes remitieron sus mejores dibujos navideños.

Los estudiantes premiados en la categoría de Educación Infantil y Educación Especial han sido Claudia León Aguilar, del Colegio Puertoblanco; Yeray Castro Rodríguez, del Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza; y Chloe Aguilar Porto, del Colegio Adalides. En la categoría de primer y segundo curso de Educación Primaria, los ganadores han sido Inés Yedra O'Fferral, del Colegio Los Pinos; Maysaa Benmebarek Mohamed, del General Castaños; y Alejandro de Lara Iglesias, del Colegio Nuestra Señora de los Milagros.

Los premiados en la categoría de tercero y cuarto de Primaria han sido Candela Aguirre Jara, del Colegio Puertoblanco; Valeria Moya de la Paz, del Caetaria; y Carlos Prieto Quijano, del Colegio María Auxiliadora. Por último, en la categoría de quinto y sexto de Primaria, los premiados han sido Eva Álvarez Sarmiento, del Colegio Caetaria; Arij Gasmelseed Mesky, del Colegio Andalucía; y Eva Fernández Delgado, del Colegio María Auxiliadora.

El premio especial para colegios, consistente en un cheque para material escolar de 300 euros, ha recaído en el Colegio Adalides, que ha sido recogido por su directora, Lola Navarro.

Vázquez Hueso ha felicitado a los ganadores y ha destacado que este concurso representa una valiosa oportunidad para fomentar la creatividad de los niños. "Impulsamos su expresión artística, al tiempo que se fortalecen las tradiciones navideñas de nuestra ciudad”, ha valorado.