El concurso escolar 'Dibuja y Pinta la Navidad 2025' de El Corte Inglés de Algeciras ya tiene ganadores

La actividad, dirigida a escolares de Educación Infantil y Primaria, ha contado con una participación récord de 3.047 alumnos de los distintos centros educativos de la ciudad

El jurado del concurso de dibujo Dibuja y Pinta la Navidad 2025, organizado dentro de la Oferta Educativa Municipal por la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Algeciras junto al Centro Comercial Bahía de Algeciras de El Corte Inglés ha dado a conocer el fallo de la edición de este año.

La actividad, dirigida a escolares de Educación Infantil y Primaria, ha contado con una participación récord de 3.047 alumnos de los distintos centros educativos de la ciudad. El jurado ha destacado la calidad y creatividad de los trabajos presentados, lo que ha dificultado la elección de las obras ganadoras.

Ganadores por categorías

Educación Infantil 5 años y Educación Especial

Claudia León Aguilar (Colegio Puertoblanco)

Yeray Castro Rodríguez (CEE Virgen de la Esperanza)

Chloe Aguilar Porto (CEIP Adalides)

1º y 2º de Educación Primaria

Inés Yedra O’Ferrall (Colegio Los Pinos)

Maysaa Benmebarek Mohamed (CEIP General Castaños)

Alejandro de Lara Iglesias (Colegio Nuestra Señora de los Milagros)

3º y 4º de Educación Primaria

Candela Aguirre Jara (Colegio Puertoblanco)

Valeria Moya de la Paz (CEIP Caetaria)

Carlos Prieto Quijano (Colegio Salesianos-María Auxiliadora)

5º y 6º de Educación Primaria

Eva Álvarez Sarmiento (CEIP Caetaria)

Arij Gasmelseed Mesky (CEIP Andalucía)

Eva Fernández Delgado (Colegio Salesianos-María Auxiliadora)

Además, el Premio Especial para colegios ha recaído en el CEIP Adalides.

Los galardones se entregarán el 15 de diciembre a las 17:30 en la entrada de Hipercor del Centro Comercial Bahía de Algeciras de El Corte Inglés.