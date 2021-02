El Ayuntamiento de Algeciras prepara una línea de ayudas dotada con 300.000 euros para ayudar a las empresas locales que tendrán que cerrar este sábado como consecuencia de la entrada de la ciudad en el nivel de alerta 4 grado 2. Además, también se congelarán todas las tasas e impuestos municipales a los establecimientos afectados por el cierre.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, y la concejal de Hacienda, María Solanes, han presentado este viernes el paquete de ayudas de apoyo a la hostelería y al comercio local.

"Estamos trabajando duro para dar una amplia respuesta a estos sectores afectados ya que no es nuestra competencia. No cierran por nuestras decisiones y no tenemos dinero porque los ayuntamientos son las administraciones peor financiadas, pero aún así la situación es tan límite que este Ayuntamiento vuelve a estar donde y cuando se le necesita. Dijimos que esta era una situación inédita y cambiante y que, por tanto, este equipo de Gobierno siempre iría adaptando sus decisiones a esos cambios pensando en los ciudadanos”, ha recalcado Solanes.

La edil ha recordado igualmente las ayudas sociales puestas en marcha durante toda la pandemia. “Es la primera vez que el Ayuntamiento aprueba ayudas directas a colectivos sociales redoblando el esfuerzo social para ayudar a quien peor lo está pasando”, ha agregado.

Solanes ha destacado que estas ayudas a las empresas locales se unen al plan aprobado por la Junta de Andalucía basado en una línea de subvenciones para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas afectadas por la crisis sanitaria con un presupuesto de 80 millones de euros.

Esta línea regional de subvenciones busca paliar los efectos del impacto económico negativo que la crisis sanitaria y que las medidas acordadas provocan en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto, la destrucción de empleo.

“Estamos viviendo momentos muy complicados en la ciudad en esta lucha contra el virus de la Covid-19. Mi único interés es el bienestar de los vecinos de Algeciras, nada más. Cada día me levanto pensando cómo puedo mejorar la vida de mis vecinos", ha valorado José Ignacio Landaluce.

Landaluce ha agregado que se mantiene continuo contacto con todos los agentes sociales, sanitarios y económicos para aunar esfuerzos para estar cerca de aquellos que más lo necesitan, apoyarlos y cuidarlos. "Todo nuestro interés y esfuerzo está puesto en salir cuanto antes de esta crisis sanitaria y estar junto a todos los vecinos de nuestra ciudad, de manera cercana, atenta y cariñosa, dispuestos a darlo todo para que nadie se quede atrás", ha añadido.

El alcalde ha defendido la cercanía del Consistorio: “Estamos a pie de calle, somos la administración más cercana y sabemos las dificultades que están pasando los hosteleros, los comerciantes, los autónomos y las familias. Ojalá pudiéramos satisfacer todas esas necesidades, pero por desgracia el dinero llega hasta donde llega y con estas nuevas ayudas esperamos ayudar al mayor número de algecireños posibles”.

Finalmente, el alcalde ha pedido al gobierno central responsabilidad y compromiso con el Campo de Gibraltar y Algeciras. “Pedro Sánchez y sus ministros están de campaña en Cataluña mientras las administraciones locales estamos dando el 200% para paliar los efectos de esta crisis y en ayudar a las familias, autónomos, comerciantes y colectivos vulnerables”.