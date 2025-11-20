La Coordinadora 'CIE no' de Cádiz convoca una marcha en Algeciras contra el nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros

La coordinadora CIE no de Cádiz convoca la cuarta marcha contra los Centros de Internamiento de Personas Extranjeras (CIE) que tendrá lugar este sábado, 22 de noviembre, a las 11:00. La protesta saldrá desde el Parque Feria de Algeciras y prevé llegar al antiguo CIE de La Piñera.

En la actualidad, en España existen siete CIE, uno de ellos en Algeciras y operando en pruebas desde hace escasas semanas, lo que le convierte en el mayor del país.

"Desde la coordinadora denunciamos que privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito y cuyo único 'motivo' es carecer de una autorización de residencia es una vulneración de derechos fundamentales que no puede normalizarse. El nuevo CIE de Algeciras, cuya construcción ha supuesto más de 30 millones de euros y que contempla una capacidad para 507 personas, contrasta con la realidad del antiguo centro: su media de internamiento anual antes de su cierre era de apenas 20 a 25 personas, frente a una capacidad total de 60. Esta desproporción evidencia la inutilidad práctica de una infraestructura millonaria que llega a una comarca en la que, sin embargo, faltan inversiones esenciales en atención médica, educación, servicios para mayores, ocio, carreteras y conexión ferroviaria", denuncian los colectivos sociales.

La coordinadora defiende que "migrar es un derecho" y que el lugar de nacimiento "no debe determinar la dignidad ni la calidad de vida de ninguna persona". Por ello, la movilización exigirá el cierre inmediato de todos los CIE de España.