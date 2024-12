Algeciras renueva el convenio con Instituciones Penitenciarias para las penas de trabajo en beneficio de la comunidad

Algeciras/El Ayuntamiento de Algeciras y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han renovado el convenio para la aplicación de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad. El acuerdo, por dos años prorrogables por otros dos más, establece la fórmula de colaboración entre las dos administraciones que se canaliza a través del Centro de Inserción Social (CIS) Manuel Montesinos.

La relación entre las dos entidades se remonta a más de una década, de forma que personas en tercer grado penitenciario o en régimen abierto se incorporan a tareas municipales en delegaciones como Playas, Parques, Bienestar Social, Empleo o Cementerios, entre otros.

El convenio estipula que el Ayuntamiento se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a trabajos en beneficio de la comunidad, así como a la formación necesaria para el desempeño de dichos puestos. La entidad local también tendrá que ofrecer el material necesario para las labores que se encomiende a los usuarios mientras que sus funciones "no tendrán, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo ya existentes y de futuro del Ayuntamiento".

La actividad que realicen los penados no será retribuida y en ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada los usuarios.

El Ayuntamiento se compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que sean relativos a la ejecución del convenio. En particular, serán considerados como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo el Ayuntamiento mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma a ninguna persona o entidad que no sea parte convenio.

El acuerdo, que no supone coste para ninguna de las partes, incluye la creación de una comisión de seguimiento para garantizar el correcto desarrollo de los programas de trabajo.