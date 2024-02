Concentración silenciosa en Algeciras por los dos guardias civiles fallecidos en Barbate

La entrada del Ayuntamiento de Algeciras ha acogido este sábado un emotivo acto de recuerdo a los dos guardias civiles que perdieron la vida este viernes por la noche cuando fueron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. Uno de ellos es Miguel Ángel Gómez, natural de San Fernando pero residente en Algeciras desde hace algunos años. Tenía 39 años y pertenecía al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y deja viuda y una hija. El otro guardia civil fallecido -David- era agente del Grupo de Acción Rápida (GAR). Tenía de 43 años y había nacido en Barcelona. Estaba casado y tenía dos hijos.

El acto fue convocado por el alcalde, José Ignacio Landaluce, y participaron concejales de la corporación municipal, representantes del resto de administraciones, representantes dela Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Portuaria, jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, de asociaciones contra la droga y vecinos en general, que se sumaron de forma espontánea a la convocatoria.

La Policía Local se unió al acto depositando una corona de flores sobre una bandera de España. Un grito de “viva la Guardia Civil” rompió unos 10 minutos de silencio con un largo aplauso de los asistentes.

Landaluce, huyó de críticas al Gobierno central y se centró en mostrar su apoyo a la Guardia Civil y a las familias y compañeros de los fallecidos. “Han catalogado de narcoterrorismo lo que vivimos anoche. Sentimos a todos los guardias como si todos fueran de Algeciras, pero da igual de donde sean, están dando su protección y hasta su vida por darnos la mejor sociedad posible. Mañana ya será el momento de valorar, pero hoy lo dejamos aquí. Es verdad que les sale gratis prácticamente estas situaciones que pudren nuestra sociedad y que luchan contra medios desmedidos. Hay que cambiar el código penal, aumentar la persecución y los medios, pero hoy es día de luto”, indicó el regidor.

Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga Alternativas, se mostró contundente tras la muerte de los dos guardias civiles. “Nos parece intolerable e inaceptable. Es un sentimiento de dolor y de rabia por la situación que se produce y cómo estos guardias civiles han sido asesinatos. Otras veces ha sido un accidente, un error en una situación en caliente, pero esta vez ha sido un asesinato. Esto pone en evidencia el equilibrio tan frágil que hay respecto al narcotráfico”, afirmó.

“Desde hace años reclamamos la zona de especial singularidad y no lo hacemos gratuitamente. Los agentes se juegan la vida a diario en toda la provincia. Una vez que se ha hecho presión policial en el Campo de Gibraltar, la tensión se ha desviado a otros lugares y hay puntos calientes en Barbate, Chiclana o la entrada del Guadalquivir con Sanlúcar y Chipiona. También hay que hacer mucho más en materia judicial. Barbate tiene un juzgado mixto, con lo cual hay causas que perduran en el tiempo. Por ejemplo, una causa después de 12 años de instrucción se ha tenido que sobreseer. También hay que reformar el código penal porque el narcotráfico sale prácticamente gratis”, indicó Mena, que también hizo hincapié en atajar el problema a nivel social: “Mucha parte de la sociedad tiene connivencia con el narcotráfico, como todas esas personas que animaban desde el puerto. La mayoría de la sociedad mira hacia todo lado con el narcotráfico. Tiene que haber una reacción social. En el Campo de Gibraltar, hasta que un pequeño perdió la vida en Getares y la gente se dio cuenta de que también podía pasarle algo”.

“Ahora no toca buscar culpables más allá de lo que pasó. Salen dos barcos de la Guardia Civil a identificar a las embarcaciones, porque no tenemos constancia de que llevaran hachís. Lo que no puede ser es la reacción que tienen las narcolanchas. Eso se llama impunidad y pérdida del principio de autoridad. Hay que hablar de la falta de medios para Guardia Civil, Policía Local, pero también para la Fiscalía y para la judicatura. Tenemos que hacer una reflexión entre todos. Pedimos respeto por las víctimas y contundencia con aquellos que le han quitado la vida”, resaltó Francisco Mena.