La Comunidad Islámica Omar Ibnu Ljattab de Algeciras organiza un trofeo de fútbol para fomentar la convivencia

El fútbol como herramienta de integración y conviviencia. La Comunidad Islámica Omar Ibnu Ljattab de Algeciras ha puesto en marcha la celebración del Trofeo KAM de fútbol, una iniciativa deportiva que tiene como objetivo fomentar la convivencia, la integración y el espíritu deportivo entre los jóvenes y los aficionados de la comarca del Campo de Gibraltar.

La comunidad llevó a cabo la primera relacionada con la organización del trofeo, una cita que se celebró en la sede de la Asociación de Vecinos Verde y Blanca con la participación de representantes de equipos locales, entrenadores y colaboradores. En este encuentro, se sentaron las bases del torneo, el calendario de encuentros y la organización general de esta primera edición.

El Trofeo KAM de fútbol nace con la vocación de consolidarse como un evento anual que combine el deporte con los valores de respeto, unidad y participación comunitaria.

“Queremos que este trofeo sea un espacio donde el fútbol se convierta en un puente de unión y amistad, reforzando la integración y ofreciendo a los jóvenes una oportunidad de crecer dentro y fuera del campo”, señaló un representante de la comunidad.

La Comunidad Islámica Omar Ibnu Ljattab ha invitado a clubes, asociaciones y patrocinadores a sumarse a esta iniciativa que busca enriquecer el tejido social y deportivo de Algeciras.