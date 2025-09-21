La ONCE reparte 200.000 euros en Algeciras en el sorteo del fin de semana

Un vendedor de la ONCE, en la calle Ancha de Algeciras.

El sorteo del fin de semana de la ONCE ha dejado 200.000 euros en Algeciras, repartidos en 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, según han informado fuentes de la organización.

El afortunado reparto forma parte del sorteo que también entregó premios en Cádiz y Málaga, sumando un total de más de 2 millones de euros en estas provincias. En Cádiz, la suerte dejó un Sueldazo de 1,5 millones de euros, además de otros 140.000 euros en premios, mientras que en Málaga se repartieron 380.000 euros entre 19 cupones agraciados.

Salvador Román, vendedor de la ONCE desde 2022, fue quien dio la mayor parte de los premios en Cádiz capital y reconoce sentirse emocionado por la alegría que ha generado entre los afortunados.