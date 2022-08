De cómo han cambiado de nombre algunas calles de Algeciras

Probablemente, cuando pasen muchos años, las calles de Algeciras no tendrán los nombres con los que hoy las conocemos, puede que incluso esos nombres no le digan nada en un futuro a los nuevos algecireños, puede sucederles lo mismo que a Miguel Ángel cuando esculpía Il pensiero: "¿A quién interesará saber cómo era su rostro dentro de mil años?". Muchos de estos nombres sólo los podemos encontrar en nuestra ciudad, sin duda son una huella muy particular de nuestro pasado.

El recorrido por la evolución de la toponimia del callejero de la ciudad se centra en el período comprendido entre 1890 y 1916. Son unas fechas que coinciden con el momento álgido del primer desarrollo de la ciudad a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, vinculado a la línea británica del ferrocarril Algeciras-Bobadilla creada por the Algeciras (Gibraltar) railway company y el desarrollo del puerto de Algeciras.

La ciudad estaba formada durante este período por cuatro barrios: Merced, Pósito, Caridad y San Isidro y en los extrarradios estaban los Campos del Norte, entorno al parque y del Sur, en la Villa Vieja. A la par que crecía la ciudad, también lo hacía el de la onomástica de sus calles. El callejero, se iba modificando en función de los avatares políticos, pues no se concebía como algo estanco y perecedero, sino como un galardón para los hijos ilustres de la ciudad, para los personajes nacionales y extranjeros que han significado algo para la ciudad y su desarrollo. Si hacemos una clasificación de estos cambios se referirían a:

A. Cambios relacionados con la onomástica local.

A1. Personajes locales: políticos (Rafael de Muro, José y Emilio Santacana), héroes de la Guerra de Marruecos (Tte. Col. Ceballos, Ttes. Maroto, Riera, Serra Andino), Gobernadores militares y familiares (Grales. Castaños, Bazán, Martí, Muñoz Cobos, Emilia de Gamir), industriales (Juan Morrison) benefactores (Juan de Lima) e intelectuales (Regino Martínez, José Román) y otros (Ramón Chíes, Libertad).

A2. Hechos relacionados con la ciudad: militares (Bailen), Conferencia Internacional de Marruecos (Paseo de la Conferencia, Duque de Almodóvar), el puerto (Avda. Villanueva).

B. Cambios relacionados con la onomástica provincial: Cayetano del Toro.

C. Cambios relacionados con la onomástica nacional: personajes históricos (Alfonso XI, Cristóbal Colón) de la familia real (Paseo Victoria Eugenia), políticos (Cánovas del Castillo, Sagasta, Castelar, Ruiz Zorrilla, Pi y Margall, Montero Ríos, Joaquín Costa, Canalejas), militares (Velarde, Prim) e intelectuales (Isaac Peral).

Pero una cosa son los nombres oficiales y otro los populares. Son frecuentes los casos de binomia, así: Hay calles que, a pesar de haber cambiado su nombre tradicional por otro, siguen siendo conocidas por el antiguo. La Plaza de la Constitución, o las calles Juan Morrison, Cristóbal Colón, Regino Martínez, siguen llamándose a nivel popular como Plaza Alta, calle Alta, calle Larga o calle Ancha respectivamente.

También las hay que a pesar de haber cambio su nombre son conocidas por algún establecimiento o institución que hubo o aún pervive en ellas, en un claro ejemplo de metonimia localista, así sucede con las calles Ruiz Tagle, anteriormente Jerez, Alfonso XI, anteriormente Imperial, Joaquín Costa anteriormente de San Pedro, Rafael de Muro anteriormente Sacramento, Castelar anteriormente Soria, Tte. Miranda, anteriormente Nueva o la Plaza Palma anteriormente Baja, que son más conocidas como de la Palma (porque conduce a la parroquial de Ntra. Sra. de la Palma), Convento (porque en ella estuvo el convento mercedario), Rit (por un establecimiento hotelero), Cuesta del Pescado (porque allí hay varias pescaderías), Panadería (porque estuvieron las panaderías de las que se sostenía la construcción del Hospital de la Caridad), Matadero (porque conducía hacia ese establecimiento municipal) o Plaza de Abastos (porque allí está el mercado municipal principal) respectivamente.

Este cambio también ve el reflejo de las opciones políticas de la ciudad, donde conservadores y liberales, ven el resurgir de las fuerzas republicanas, de las que las historias locales se han ocupado poco, y de las que sin embargo se hace necesario reconocerles tanto su escenario político como sus aportaciones.