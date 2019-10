La comarca exige plazos concretos de obras en la vía Algeciras-Bobadilla

La manifestación por un tren digno para el Campo de Gibraltar que este jueves ha tenido por escenario el centro urbano de Algeciras ha exigido al Gobierno de España "un cronograma actualizado de las obras de modernización que ejecute Adif en la vía y comparecencias semestrales y al máximo nivel de representantes del gestor ferroviario ante el Consejo Económico y Social de la comarca".

Este punto es el tercero de los siete del manifiesto leído para finalizar la protesta en las puertas de la estación algecireña de Renfe. Le ha puesto voz el sindicalista de Renfe Francisco López, que ha agradecido su apoyo a quienes han hecho el recorrido tras la pancarta reivindicativa. "Necesitamos la máxima agilidad en las obras y su urgente electrificación y, por supuesto, que se garantice la financiación de los trabajos", concretó López, en nombre de la Plataforma por el Ferrocarril del Campo de Gibraltar, las dos primeras peticiones sobre esta infraestructura.

López reclamó que las averías y retrasos acaben de inmediato: "Y que retiren los trenes de la serie 588 para las líneas de media distancia y nos devuelvan los de la 599 que tan buen servicio nos prestaban". En este aspecto, cansados como están los usuarios por tanta incidencia, arrancó el lector del manifiesto una cerrada ovación.

El sindicalista finalizó pidiendo a la Administración central que no se olvide de la "conectividad" ferroviaria de la comarca y luche de verdad "por un servicio público de tren digno".

No hubo intervenciones de representantes políticos en la puerta principal de la estación. Porque, uno a uno, habían manifestado sus opiniones en el inicio de la manifestación en la Plaza Alta. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, aclaró que no hay tiempo que perder: "No podemos esperar tres años y medio más porque teníamos un plazo que era 2020. Nos ahogarán si no nos dan las infraestructuras que necesitamos. En 2022 dejaremos de tener capacidad para competir. Vivimos una situación tercermundista, nos llegan viajeros de Tánger que alcanzan ese puerto en trenes de alta velocidad".

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, deseó que protestas como la vivida "acaben con la desidia de los Gobiernos". El regidor expresó su esperanza de que "en Madrid se sea sensible a esta demanda".

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, fue muy claro: "Éste no es solo un asunto de futuro, sino de presente. Llevamos demasiado retraso. Por tanto no hablemos de futuro solo porque la necesidad está ahí ya, es de ahora, del presente".

En el mismo sentido se manifestaron los representantes provinciales y comarcales de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, además de Carlos Fernoy, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. Pusieron el acento, en este caso, en la repercusión negativa que tiene para la creación de puestos de trabajo el contar con unas infraestructuras de comunicaciones ferroviarias anticuadas y obsoletas.

Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios, quiso lanzar un mensaje de optimismo: "Creo que esta manifestación llega en un día importante de una época interesante y que puede ser histórica. La voz de nuestra comarca se tiene que escuchar en Madrid porque los ciudadanos de aquí necesitamos trenes dignos", indicó.

La protesta, que se desarrolló sin incidentes, terminó con la sensación generalizada entre sus asistentes de que cada vez puede ser más intensa y socialmente numerosa una reivindicación que acumula décadas de antigüedad.