Columna vertebra un nuevo recorrido con mayor lucimiento para el Lunes Santo

El próximo Lunes Santo de 2026 traerá consigo una importante novedad para la Hermandad de la Columna de Algeciras. La corporación ha decidido modificar su itinerario con el objetivo de ofrecer un mayor lucimiento a sus sagrados titulares, ampliar su exposición ante la ciudadanía y hacer el tránsito más cómodo y fluido tanto para el cortejo como para el público. Un cambio meditado que responde al crecimiento experimentado por la cofradía en los últimos años y al deseo de realzar aún más su presencia en las calles algecireñas. Una novedad que se suma al adelanto de horario salida desde la Capilla de Europa a las 18:30.

La principal variación se producirá tras la carrera oficial. Tradicionalmente, una vez atravesado el tramo frente al Ayuntamiento, la hermandad ascendía por la calle San Antonio. Sin embargo, este año optará por extender su recorrido hasta el final de la calle Alfonso XI, prolongando así su presencia en una de las calles más concurridas del centro urbano y así alejarse del cierto cuello de botella que se creaba en las confluencias con San Antonio y Regino Martínez (calle Ancha), hasta alcanzar la calle Sevilla. Esta decisión configurará una suerte de “nueva carrera oficial”, más amplia y abierta, que permitirá un discurrir más vistoso de los pasos y facilitará una mejor organización y accesibilidad del público.

Desde Alfonso XI, la cofradía tomará el tramo de Blas Infante hasta la esquina con calle Sevilla, un renovadísimo y bello tramo final de la avenida, que también dará amplitud para contemplar la cofradía hasta alcanzar su próximo punto clave en Plaza Neda, uno de los espacios más representativos de la ciudad y punto habitual de gran afluencia durante la Semana Santa.

Desde allí, el cortejo continuará hacia San Isidro para retomar su itinerario habitual. Este enclave, cargado de simbolismo y tradición, ofrecerá una estampa de especial belleza, permitiendo que el acompañamiento musical y el recogimiento propio del Lunes Santo se vivan con mayor intensidad.

La segunda modificación destacada afecta al regreso. Tras descender por Montereros, la hermandad no continuará por el recorrido más reciente y otras alternativas de los últimos años, sino que se dirigirá directamente hacia su capilla bajando por General Castaños y el lateral de la Parroquia de La Palma, para aparecer nuevamente en la Plaza Alta. Se recupera así un trazado que antaño formó parte del itinerario y que permanece en la memoria colectiva de muchos hermanos y cofrades. Esta vuelta a los orígenes aportará un aire más solemne y recogido a los últimos compases de la estación de penitencia.