Polémica por los colores de los comercios en el centro de Algeciras tras la nueva ordenanza de ornato público

Ni cafeterías con la entrada de color rosa pastel, ni hamburgueserías con las persianas negras, ni tiendas de empeño con deslumbrantes anuncios rojos. La variopinta paleta que actualmente lucen muchos locales comerciales del centro de Algeciras tendrá que igualarse de manera progresiva a causa de la ordenanza reguladora de las condiciones de ornato público, gestión y conservación del centro de la ciudad.

Para alcanzar esta uniformidad cromática, la Delegación de Urbanismo ha comenzado a regular el uso de los colores empleados en fachadas y escaparates, que deberán ser pintados con los colores que componen la carta municipal en caso de rehabilitación, reforma o nueva construcción. También la tipografía de los letreros tendrá que adaptarse a esta normativa.

Según ha explicado a Europa Sur Yéssica Rodríguez, delegada municipal de Urbanismo, "todavía no se ha impuesto ninguna multa", ya que el Ayuntamiento, asegura, intenta actuar "desde la comprensión y no desde la imposición", concediendo a los propietarios de los negocios del centro "plazos suficientemente amplios para que lleven a cabo los cambios necesarios y ocasionar así el menor perjuicio posible".

Añade la concejala que, dicha aplicación "se ha ceñido a los nuevos proyectos y no a los ejecutados con anterioridad de la aprobación de la ordenanza", la cual se publicó en el BOP el 20 de enero de 2023.

Sin embargo, algunos de estos empresarios sí han recibido notificaciones y requerimientos donde se les advierte que tienen que cambiar de inmediato el color y la tipografía de su local con el fin de no desentonar con las características del entorno o, de lo contrario, se les impondrán multas mensuales que irán desde los 500 hasta los 5.000 euros.

Es el caso de tres negocios ubicados en la calle Alfonso XI (popularmente conocida como Convento) que bien han sido inaugurados en el último año o han realizado una pequeña obra o ampliación. Se trata de la cafetería Especiality, la tienda El gigante de los empeños y la hamburguesería The Beast Burger. No obstante, hay muchos más locales afectados en la zona.

Desconcierto en la calle Convento

Paco Martínez es el propietario de El gigante de los empeños, una tienda de productos de segunda mano cuyo color corporativo es el rojo. Cuenta con 18 establecimientos en diferentes municipios de España. Asegura que lo que le ha pasado en Algeciras no le ha ocurrido en ninguna otra parte.

"El pasado verano, decidimos cambiar de imagen y efectuar una pequeña reforma en nuestro local de la calle Convento. Para ello, solicité un permiso de obra menor al Ayuntamiento y pagué todas las tasas correspondientes. Me dieron luz verde, pero dos meses más tarde, vino a visitarme un técnico y me avisó de que había cometido una infracción por pintar la fachada de rojo y usar también este color en la cartelería. Les pregunté por qué no me avisaron de ello cuando tramité los permisos", cuenta este empresario, quien solicitó una reunión con un responsable de Urbanismo.

"En esa reunión, acordamos que pintara ciertas partes de la fachada en blanco, pero me permitieron mantener la cartelería roja. Hace un mes, recibí una notificación avisándome de que, si no retiraba la cartelería, me pondrían multas mensuales", declara desconcertado Martínez.

"En mi local del casco histórico de Jerez, por ejemplo, cuando solicité una licencia de obra, el Ayuntamiento, desde el principio, me avisó de que tenía que respetar el color de la fachada del edificio, como así hice", concluye el propietario. "El caos de aquí no lo he visto en ningún sitio".

"Dan ganas de irse a La Línea o Tarifa"

En un caso similar al de Alejandro Pedrosa, que gestiona la hamburguesería The Beast Burger, también en la calle Alfonso XI. Abrió el pasado mes de julio y el alcalde, José Ignacio Landaluce, se hizo una foto en la puerta el día de la inauguración.

"Cuando presenté el proyecto al Ayuntamiento en febrero de 2023, no informaron nada sobre el ornato", manifiesta Pedrosa, que se encontró con la fachada pintada en negro al alquilar el local. "A los quince días de abrir, recibí un requerimiento para cambiarlo todo: tanto el color negro como los vinilos y la cartelería".

De momento, ha enviado dos bocetos de cómo quedaría la hamburguesería de blanco, pero conservando su logotipo, y está a la espera de una respuesta. "Entre tanto, tampoco tengo licencia de apertura, aunque está pagada", lamenta. "Además de la inversión, tengo contratadas a ochos personas. ¿Así se pretende revitalizar el centro de Algeciras, consiguiendo que los nuevos negocios paguemos el pato? Porque esta medida no funciona igual para todo el mundo. Entran ganas de irse a La Línea o Tarifa", zanja.

Como curiosidad, cuando la cafetería Especiality abrió, el alcalde y la delegada de Mercados, Sabina Quiles, también acudieron para cortar la cinta inaugural y colgaron varias fotos del momento en sus redes sociales. Igualmente, este negocio recibió poco después un aviso desde Urbanismo.

La misma tipografía

Lorena Aparicio es la dueña de la zapatería infantil Fantasía, que acaba de trasladarse a la calle Regino Martínez (calle Ancha). Al gestionar su licencia de apertura, desde Urbanismo se la denegaron porque no cumplía con la tipografía de la nueva ordenanza de ornato público. "Me dijeron que tenía que poner el cartel con fondo beige y letras marrones", detalla Aparicio. "Cuando fui a encargarlo, me dijeron que ese beige no se fabricaba, así que he tenido que hacerlo en blanco", declara entre el humor y la desesperación.

"Llevo 45 años utilizando la misma tipografía. Todo son impedimentos a la hora de abrir en el centro de Algeciras", admite la zapatera, en la misma línea que sus compañeros.

Sobre estas críticas, el Ayuntamiento responde, a demanda de Europa Sur. "No entendemos a quienes tratan de dificultar esta forma de actuar, porque consideramos que beneficia a todos y que aporta su grano de arena para que nuestra ciudad sea cada día mejor, lo que debe ser objetivo común de la ciudadanía", responden por escrito desde la Alcaldía.

"Consideramos muy importante la existencia de unas ordenanzas de ornato público, al igual que existen en otras ciudades, con el objetivo de dar homogeneidad y continuidad estética al proceso edificatorio y como base fundamental para la mejora y revitalización del casco urbano y la barriada de San Isidro", justifican desde el Consistorio.