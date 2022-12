El Ayuntamiento de Algeciras limita los colores de las fachadas del centro e impone multas de hasta 5.000 euros

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras llevará al próximo Pleno municipal para su aprobación definitiva la ordenanza reguladora de las condiciones de ornato público, gestión y conservación del centro de la ciudad.

Este reglamento controlará las características estéticas que deberán cumplir fachadas, cubiertas y huecos de los edificios del casco histórico, además de la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad y su color, la vegetación en sus especies y, en general, cualquier elemento que configure la imagen del municipio.

La nueva ordenanza, redactada tras un período de consultas abiertas a la ciudadanía, afecta a las áreas urbanas comprendidas entre Villa Vieja y Villa Nueva, que se extiende desde la avenida Virgen del Carmen hasta la antigua Carretera Nacional y la avenida de Blas Infante, y hasta el embovedado del ferrocarril en su acceso al puerto. En dicha zona también se engloban las subzonas de: el Cristina, la Villa Vieja, la banda del río y la Villa Nueva. Queda excluido el barrio de San Isidro al contar con unas ordenanzas propias.

Mejorar el paisaje urbano

Recuperar y conservar la estructura urbana y arquitectónica y su tipología edificatoria, así como las características generales de su ambiente mediante el impulso de procesos de rehabilitación es el principal objetivo del reglamento.

Para garantizar esto, el Ayuntamiento de Algeciras adoptará todas las medidas previstas a tal efecto, como la ejecución subsidiaria y la imposición de multas coercitivas que irán de 600 a 5.000 euros. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras habilitará a la Administración para la colocación de la construcción en situación de venta forzosa.

La ordenanza también controlará los procesos de renovación urbana en cuanto a la uniformidad de sus principales parámetros, como es el color de los edificios, recuperando la continuidad perdida en el proceso edificatorio, además de los veladores, el mobiliario urbano, el alumbrado, la cartelería y publicidad en los establecimientos.

Homogeneidad estética

No en vano, para conseguir una homogeneidad cromática en las actuaciones de rehabilitación, reforma onueva construcción se regulará el uso de los colores en los frontispicios que deberán ser pintados con los colores que componen la carta municipal. Toda la fachada del edificio tendrá el mismo tono, color y textura, pudiéndose variar, si se mantiene dentro de la misma gama, en molduras y zócalos.

La instalación de elementos o acabados nuevos que no existieran originalmente en los edificios, como persianas, rejas, antenas, toldos o dobles ventanas, los propietarios deberán atenerse a las determinaciones contenidas en la nueva normativa. Las instalaciones de aire acondicionado no podrán tener su soporte en las fachadas y se emplazarán preferentemente en las cubiertas, al igual que las placas solares.

Será obligatorio que en los edificios de nueva planta el tendido de ropa no se efectúe bajo ningún conceptodirectamente a la vía pública y deberá realizarse en aquellos lugares de la edificación previstos a tal fin, como patios interiores o fachadas traseras.

Locales comerciales y edificios catalogados

El Ayuntamiento podrá regular las actividades terciarias, de manera que se valoren, a criterio de la Delegación de Urbanismo, los usos que resulten compatibles con las exigencias de conservación y protección del conjunto. Las plantas bajas deberán armonizar con el resto de la fachada, incluso si se destinan a locales comerciales, a fin de que no desentonen con las características del entorno.

Cualquier elemento publicitario que se emplace en el centro deberá adaptarse, en cuanto a dimensiones, materiales, proporciones, texturas, colores y diseño al carácter histórico de la zona y, en particular, a la estructura y concepción del edificio base sobre el que se coloca.

En edificios catalogados, cualquier intervención en fachadas protegidas deberá respetar la composiciónoriginal de la misma, así como sus materiales, procurando restituir elementos y huecos que hubieran sidomodificados, siempre que las condiciones de habitabilidad del inmueble y las normativas sectoriales lopermitan.

Participación ciudadana

Según ha explicado Yéssica Rodríguez, delegada municipal de Urbanismo, para la redacción de estas nuevas ordenanzas se ha tenido muy en cuenta la participación, no solamente de los grupos políticos, sino de colectivos sociales y culturales, e incluso de particulares, estimándose determinadas alegaciones que han llevado a introducir modificaciones en el documento. No obstante, dichas alegaciones no han supuesto cambios sustanciales en la normativa, por lo que se ha podido seguir adelante con la tramitación para su aprobación definitiva en pleno municipal.