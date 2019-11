Un colegio castigado sin recreo

Hay que bucear mucho en la hemeroteca para encontrar los días en los que quedó cerrado el patio de recreo del colegio público de Educación Infantil y Primaria Campo de Gibraltar, en la barriada algecireña de La Bajadilla. Hace nueve años.

La asociación madres y padres recordaba hace unos días que José Ignacio Landaluce, en la campaña para las elecciones municipales de 2011, visitó el colegio en calidad de candidato del PP y dijo que las obras para arreglar el patio se harían tan pronto como él fuese alcalde. “Ocho años después aquella promesa se la llevó el viento y el patio de los alumnos y alumnas de Primero y Segundo de Primaria sigue con un muro en peligro de derrumbarse, vallado y cerrado”.

Desde 2010, los alumnos de Primero pasan el recreo con los de Infantil de 3, 4 y 5 años y los de Segundo pasan el recreo en el patio con los de Tercero y Cuarto. De este modo, cerca de trescientos niños y niñas corren y juegan todos apelotonados en un espacio reducido que es escenario de choques, tropezones y caídas. “Raro es el día que un niño o una niña no acaba con un chichón en la frente o un desollón en la rodilla. Tanto es así que la dirección del colegio ha dispuesto que en la hora del recreo haya siempre personal de guardia en el botiquín”, explican los padres. “Clama al cielo que el Ayuntamiento no haya podido arreglar el muro del patio en nueve años. ¿Es dejadez, o es que marginan a los niños y niñas de este colegio porque viven en un barrio tradicionalmente olvidado? Olvidado sí, porque el paseo marítimo o la calle Ancha los arreglan cada dos por tres y sin necesidad de hacerlo. Y además les falta voluntad”, continúan.

“Someter a nuestros hijos e hijas a una sistemática marginación es impropio de un ayuntamiento que se considere mínimamente democrático. Y que no digan que no hay dinero porque para gastarlo en tonterías no les falta: no hay más que ver lo del paseo marítimo, o tanto dinero y tiempo malgastado cuando hay otras cosas de más prioridad”.

Además, recuerdan, el suelo de la entrada necesita obras de reforma porque es el mismo que hace cincuenta años, hecho de lozas de piedra que en algunos casos están sueltas o levantadas y es fácil tropezar con ellas; el patio de Infantil es un peligro constante pues los árboles no tienen los alcorques forrados y en los huecos hay caídas diarias; el suelo del patio está desnivelado y hay agujeros por todas partes; el porche de entrada a las aulas de Infantil, especialmente el techo, también necesita un arreglo y no parches, como se ha hecho hasta ahora; los baños de Infantil casi siempre están estropeados, con grifos que no funcionan y cisternas del año catapún; las aulas de Infantil necesitan que se enluzcan y pinten sus paredes; las gradas del patio de deportes de los mayores son un peligro pues en su parte superior necesitan una valla que impida posibles caídas al vacío desde dos metros de altura; y algunas rejas de las ventanas que rodean el patio de Infantil deben ser reemplazadas porque tienen ya algunos extremos con filos cortantes.

CGT informó ayer de que ha denunciado ante la inspección de trabajo, el Servicio de Planificación Educativa y la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz que la Comunidad Educativa del CEIP Campo de Gibraltar de Algeciras “lleva nueve años esperando una solución para un centro escolar que literalmente está abandonado de mano de la Delegación Territorial y del Ayuntamiento de Algeciras”.