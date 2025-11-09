Un colector de pluviales colmatado de maleza amenaza la seguridad en Los Pastores, en Algeciras

Izquierda Unida Algeciras ha denunciado este domingo el deterioro del colector de aguas pluviales de la barriada de Los Pastores, una infraestructura que actualmente se encuentra completamente obstruida por maleza y residuos, lo que impide su correcto funcionamiento.

La formación política ha expresado su preocupación por el riesgo que esta situación supone para los vecinos de una de las barriadas más pobladas de la ciudad, especialmente ante la inminente llegada de la temporada de lluvias intensas. Según IU, el colector en su estado actual no puede cumplir su función de evacuación de aguas, lo que podría derivar en problemas de inundaciones en las viviendas cercanas.

La situación fue alertada inicialmente por la asociación vecinal La Unión y posteriormente verificada por representantes de Izquierda Unida, quienes han solicitado una intervención inmediata de los servicios municipales.

"Resulta de todo punto de vista inasumible la falta de una programación para el mantenimiento de estas infraestructuras de recogida de pluviales, cuyo buen estado de conservación resulta fundamental para la seguridad de las viviendas frente a los episodios de lluvias fuertes", ha declarado Purificación Alonso, coordinadora local de IU Algeciras.

Desde la federación de izquierdas consideran imprescindible que se proceda a la limpieza del colector con carácter urgente y reclaman al Ayuntamiento el establecimiento de un plan de mantenimiento periódico que contemple toda la red de pluviales de la ciudad.

Alonso ha criticado además la gestión municipal en esta materia: "Landaluce y su equipo de gobierno nos tienen acostumbrados a posar ante las cámaras para anunciar limpieza de imbornales, mientras la red se encuentra abandonada en muchos de sus puntos".