Clamor vecinal en Algeciras por las 144 viviendas ruinosas de La Piñera: "No se puede vivir con el corazón en un puño"

Entre el miedo a un techo que se puede desplomar en cualquier momento y el temor a verse en la calle sin nada. Así viven los vecinos de las 144 viviendas de La Piñera, en Algeciras, que llevan más de dos décadas en lucha por una solución integral para unos pisos que han sufrido hasta desalojos. La Plataforma Ciudadana de Afectados por las CA-8 se han manifestado este lunes para decir basta ante "las fallidas rehabilitaciones" y la "situación límite" de unos edificios en estado ruinoso en el popular barrio algecireño, en plena calle Andalucía. "No se puede tener a las familias con el corazón en un puño", claman.

Eloísa Serrano, la nueva presidenta de la plataforma vecinal, ha señalado al Ayuntamiento y a la Asociación de Vecinos del barrio de "reunirse a espaldas" de los afectados, a posponer posibles soluciones con las administraciones competentes: "Está habiendo reuniones a la espalda nuestra y quiero dejar claro que desautorizamos totalmente estas reuniones porque cualquier diálogo o propuesta tiene que pasar por la plataforma", reivindicó junto al callejón Mar Menor, arropada por varias decenas de afectados.

"Quiero reivindicar que llevamos desde 2004 peleando por estas viviendas. Estas viviendas, que lo único que decían es que tenían una falta de mantenimiento y la realidad es que desde que se construyeron, se construyeron con materiales defectuosos y tienen aluminosis. Hablamos de problema de infraestructura", aseguró Serrano, muy escéptica en cuanto a las gestiones que el Ayuntamiento y la Junta les han trasladado en los últimos años. "Nos están entreteniendo", cargó. "Si está teniendo reuniones o llegando a algún acuerdo con la Junta, que nos lo digan, igual nos interesa", reclamó la presidenta de la plataforma, cuyo último encuentro oficial con el Ayuntamiento tuvo lugar en julio. "Nos dejaron caer que había un promotor que quería el terreno para edificar y que nos darían 20.000 a 30.000 euros por cada vivienda. A dónde íbamos a ir con ese dinero", afirmó.

Desde 2004 y tras sucesivos intentos de buscar una solución para estos bloques de vecinos de La Piñera, los afectados sostiene que el Ayuntamiento y la Junta no han hecho más que "poner parches" y realizar un lavado de cara insuficiente para unas viviendas construidas en los años 50 del siglo pasado. "¿Qué solución están dando? Que llevamos desde 2004 y solamente la Junta arregló un bloque de pisos, que es el Andalucía 15. De lo demás no han hecho absolutamente nada", clamó Eloísa Serrano.

Movilizaciones

"Este es el primer paso que vamos a hacer", avanzó Eloísa Serrano al ser preguntada por si la plataforma se plantea nuevas medidas de presión. "Tenemos pensado ir a la Junta de Andalucía y queremos empezar a reunirnos con muchísimas entidades. Pensamos ir adonde haga falta para exponer nuestra situación delicada y exigir soluciones", subrayó.

"Aquí las familias, en el momento que se les cae un trocito de techo, temen ir al Ayuntamiento. Tienen miedo porque como vayan al Ayuntamiento, lo que hacen es que vienen, ven cómo están los bloques y los echan a la calle. Y los echan a la calle con 600 euros cuando le presentan un contrato de alquiler. Si no se lo presentan, te meten en un hostal en la calle Río y a los tres días te echan a la calle", manifestó la portavoz de la plataforma, al tiempo que otras vecinas sumaban sus voces a la protesta y exponían sus casos, algunos con personas vulnerables.

La presidenta de la plataforma sostiene una documentación ante varias vecinas. / Erasmo Fenoy

"Una puñalada por la espalda"

Eloísa Serrano se mostró muy crítica con la nota de prensa enviada este mismo lunes, antes de la comparecencia de los vecinos, en relación a la situación de los pisos de La Piñera: "Esta nota de prensa que ha salido a la carrera es porque se han enterado de que estábamos aquí reivindicando lo que llevamos muchos años reivindicando. Una solución, pero una solución que sea aceptada por todos". "La nota de prensa es una puñalada por la espalda", insistió.

"No queremos que nos den un chalé, ni mucho menos, pero algo a lo que podamos echarle mano. Nos hablaron afrontar unos 70-80 mil euros, que se lo quiten de la cabeza porque hay aquí criaturas que están pagando todavía hipoteca. ¿Qué hacen? ¿Se van con 20 mil euros y pagan luego 70-80?", preguntó en voz alta.

"Vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a hacer las cosas en condiciones. No se puede tener a las familias con el corazón en un puño, pensando que se les caen las casas y que se ven en la puñetera calle".

Parte de los bloques afectados en La Piñera. / Erasmo Fenoy

El Ayuntamiento y su "compromiso"

La teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, y la delegada de Vivienda, Patricia Bueno, han mantenido, en efecto, una reunión con representantes vecinales de la barriada de La Piñera, del Consejo de Barrio y de la AAVV La Amistad, para analizar el actual estado de las 144 viviendas del sector CA-8, "habida cuenta de la necesidad de comenzar a establecer medidas para garantizar en primer lugar la seguridad de los vecinos y en segundo lugar para evitar el peligro que supone el estado de muchos de los inmuebles".

La delegada de Urbanismo aseguró que hay bloques que pueden ser rehabilitados gracias a la colaboración entre la Junta de Andalucía, Fondos Europeos y el propio Ayuntamiento. "Sin embargo, sobre otros de los bloques pesan expedientes de ruina y es ahí donde se van a focalizar los esfuerzos. La mayor parte de los habitantes de estos bloques en estado ruinoso han sido realojados y los inmuebles desalojados", sostiene.

La delegada de Vivienda afirmó de que "se trata de un asunto muy complejo al que se le están dedicando muchas horas de trabajo desde distintas parcelas municipales para poder aportar soluciones reales a los afectados". Bueno aseguró que "existe un compromiso real por parte del Ayuntamiento de Algeciras para alcanzar esas soluciones, a la vez que también destacó el trabajo que no se ve, pero que es fundamental".

Los representantes del barrio reclamaron “trabajar con el Ayuntamiento de forma que marquemos una hoja de ruta para proyectar bloques de piso que son prioritarios".