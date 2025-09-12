Circulación lenta por un accidente a la salida de Algeciras por la A-7

Un accidente entre dos coches en la salida de Algeciras, poco antes del cruce del hotel Alborán, está planteando dificultades en el tráfico desde esa zona de la A-7 hasta el cruce de San José Artesano.

Un vehículo ha golpeado por detrás a otro que se había detenido en el semáforo sin que haya que lamentar heridos graves. Los dos turismos han quedado inmovilizados en el carril de la izquierda, por lo que sólo puede utilizarse el de la derecha para aliviar el tráfico hacia las localidades de la bahía.

Esto ha ralentizado la circulación hasta conventirla en muy densa durante aproximadamente un kilómetro.