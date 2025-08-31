El alcalde de Algeciras reclama soluciones urgentes tras el "caos" en el Acceso Norte en el último fin de semana de agosto

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha reclamado soluciones "urgentes e inmediatas" tras el colapso que ha sufrido el Acceso Norte de la ciudad este fin de semana. Dos accidentes de tráfico en la autovía A-7 han provocado este domingo un "auténtico caos" que paralizó la entrada y salida de vehículos en uno de los momentos de mayor afluencia del año.

El primer siniestro ocurrió en el túnel de acceso norte, en sentido Málaga, donde un camión y un turismo colisionaron, generando largas retenciones. Poco después, una colisión múltiple entre varios coches en la misma A-7, a la altura de la vía de servicio de Palmones, agravó aún más la situación.

Landaluce ha calificado lo sucedido de "intolerable" y ha insistido en que estos incidentes demuestran que la infraestructura de la zona ha llegado a su límite. El alcalde ha recordado que el colapso se produce en el último fin de semana de agosto, coincidiendo con el pico de la Operación Paso del Estrecho y el retorno de las vacaciones de verano, lo que ha provocado una "asfixia" del tráfico en todo el Campo de Gibraltar.

"Tenemos accidentes día sí y día también en la A-7", ha lamentado Landaluce, que ha alertado del riesgo de que se produzca una tragedia mayor si el Gobierno no actúa de forma inminente. "No podemos esperar a que sea demasiado tarde", ha declarado.

El regidor ha vuelto a poner el foco en la necesidad de ejecutar dos proyectos clave para la comarca: la ampliación de la A-7 con un tercer carril entre Algeciras, Los Barrios y San Roque, y la construcción de un doble túnel de entrada y salida en el acceso norte de Algeciras. El primero está en redacción y el segundo fue aprobado el pasado marzo.

Según Landaluce, estas obras son vitales para solucionar el "auténtico cuello de botella" que se ha convertido en un punto negro del tráfico. "No estamos hablando de un problema puntual de tráfico estacional, sino de una cuestión estructural que requiere soluciones definitivas y que, de no afrontarse, seguirá lastrando la vida cotidiana y el desarrollo económico y social de todo el Campo de Gibraltar", ha concluido.