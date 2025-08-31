Colisión entre un camión y un turismo a la salida del túnel de acceso norte de Algeciras
El siniestro se ha producido en sentido Málaga y se pide extremar la precaución a los conductores
Una colisión entre un camión y un coche se ha registrado esta tarde a la salida del túnel de acceso norte de Algeciras, en sentido Málaga. Por el momento no han trascendido detalles sobre las posibles consecuencias del accidente ni sobre el despliegue de medios de emergencia en la zona.
Las autoridades recomiendan a los conductores que circulen con especial precaución por este tramo de la carretera mientras se clarifica la situación.
