Colisión entre un camión y un turismo a la salida del túnel de acceso norte de Algeciras

Una colisión entre un camión y un coche se ha registrado esta tarde a la salida del túnel de acceso norte de Algeciras, en sentido Málaga. Por el momento no han trascendido detalles sobre las posibles consecuencias del accidente ni sobre el despliegue de medios de emergencia en la zona.

Las autoridades recomiendan a los conductores que circulen con especial precaución por este tramo de la carretera mientras se clarifica la situación.