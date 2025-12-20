El científico algecireño Asier Unciti-Broceta, Premio Patrimonio de Algeciras 2025

Algeciras rendirá homenaje el próximo martes 23 de diciembre a uno de sus referentes científicos internacionales. El investigador Asier Unciti-Broceta será distinguido con el Premio Patrimonio de Algeciras 2025, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria profesional y su compromiso con llevar el nombre de la ciudad más allá de sus fronteras Premio Patrimonio.

El acto, organizado por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA 2015), se celebrará en el salón de actos del Auditorio Maestro Millán Picazo (11:30). La asociación abre esta ceremonia a la ciudadanía como muestra de reconocimiento colectivo a una figura que representa el talento y la proyección internacional de Algeciras.

Unciti Broceta, científico investigador y actual líder del Edinburgh Cancer Research Centre en Edimburgo (Gran Bretaña), ha sido galardonado por los avances logrados con su fármaco NXP-900, un tratamiento pionero que ha conseguido inhibir en humanos una proteína clave presente en numerosos tumores cancerígenos. Según las estimaciones científicas, este fármaco podría comenzar a aplicarse a pacientes a partir de 2027, lo que supone un hito relevante en la lucha contra el cáncer. A estos méritos se suma su permanente reivindicación de Algeciras como parte esencial de su identidad personal y profesional.

La entrega del galardón correrá a cargo de Gerardo Landaluce Calleja, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, institución que recibió este reconocimiento en la edición anterior. El premio consiste en una peana de madera coronada por una figura de latón con el distintivo de AEPA 2015, diseñada por la restauradora de arte local Alba Camarelles Cabañas, miembro de la propia asociación.

La ceremonia será presentada por el periodista de Onda Algeciras José Manuel Sánchez Bautista, mientras que la glosa del homenajeado la realizará el historiador y profesor Ángel Sáez Rodríguez. Con este acto, AEPA 2015 refuerza su compromiso con la difusión y defensa del patrimonio humano, cultural y científico de Algeciras, reconociendo a quienes contribuyen a engrandecer el nombre de la ciudad.