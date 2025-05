'Chipi' trae hasta su Algeciras natal el premiado espectáculo 'El bar nuestro de cada día'

Algeciras/El algecireño Antonio Romera Chipi ha traído este sábado a su ciudad natal el exitoso montaje teatral El bar nuestro de cada día por el que logró el premio de artes escénicas de Andalucía y triunfador en los premios Lorca de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía.

El bar nuestro de cada día es un monólogo musical en clave de humor, en el que se reivindican los bares, no solo como lugar de ocio, sino también como lugares de culto a la vida y a nosotros mismos. Con el teatro transformado en una taberna, Chipi, como camarero de El bar nuestro de cada día se ve obligado a cumplir la última voluntad del difunto Malandro, un asiduo cliente que ha preferido dejar una fiesta pagada en el bar a un entierro convencional de tanatorio. Chipi improvisa una ceremonia pagana para Malandro convirtiendo el velorio, tal como le pidió el difunto, en una fiesta para celebrar su vida en vez de llorar su muerte. Durante el espectáculo, entre anécdotas y canciones, desgrana su vida y su historia, con sus luces y sus sombras. Un personaje peculiar que con su paso por la vida deja un legado de sabiduría cotidiana. El público, convertido en parroquianos del bar, es también partícipe del montaje.

En una reciente entrevista con Europa Sur, Romera se definía como sorprendido por el éxito de la obra. "Yo nunca he actuado como actor en una obra de teatro. Nunca he dirigido. Como dramaturgo es un experimento nuevo. Esto es un híbrido entre concierto y teatro. No he copiado la fórmula de ningún lado y ha sido un diseño nuevo. Todo es un experimento y, si sale bien, es una sorpresa", defendía.