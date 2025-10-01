CGT denuncia al Ayuntamiento de Algeciras ante la Inspección de Trabajo por falta de acceso a la información

La sección sindical de CGT en el Ayuntamiento de Algeciras ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la administración local por no recibir una serie de informaciones y datos que el sindicato considera indispensables para ejercer su labor "en igualdad de condiciones" al resto de centrales. Una situación que, para CGT, supone una vulneración de los derechos a la libertad sindical por los que pide la intermediación del organismo estatal.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Sur, CGT relata en primer lugar que ha solicitado varias veces desde 2019 un listado de los correos corporativos de los empleados municipales para dirigir su información hacia los empleados públicos, como realizan el resto de sindicatos, sin haber obtenido respuesta desde entonces.

CGT también solicita el acta de constitución del comité de empresa y la junta de personal que se constituyeron el 20 de junio de este año. En una respuesta municipal por email, un empleado público justifica la negativa a entregar dichas actas en que CGT no forma parte de ambos órganos, si bien el sindicato considera que debe tener acceso a dicha información para poder dirigirse, en caso necesario, a los representantes de la plantilla.

El sindicato igualmente demanda las actas del comité de seguridad y salud (a los que se les convoca), sin obtener respuesta, así como tener acceso a todos los tablones de anuncios físicos y digitales del Consistorio. Según CGT, el Consistorio solo ha autorizado el uso del tablón del edificio La Escuela (donde se encuentran las sedes sindicales), si bien CGT especifica que hay numerosas dependencias con tablones de este tipo a los que no tienen acceso.

Por último, CGT apunta a que no se han celebrado reuniones de la junta de personal ni el comité de empresa desde su constitución. "Las decisiones se toman unilateralmente o en las juntas de gobierno", relata el sindicato, que pide a la Inspección de Trabajo que interceda.