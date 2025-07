Más de un centenar de personas despiden al ex decano de los jueces de Algeciras en un emotivo almuerzo

Algeciras/El ya ex decano de los jueces de Algeciras, Jerónimo García San Martín, se despidió de la ciudad en un almuerzo celebrado el pasado martes en el Club Getares en el que se dieron cita más de un centenar de personas, entre ellas una amplia representación de la judicatura, la Fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ámbito jurídico, autoridades locales y representantes de la sociedad algecireña. García San Martín dejó su cargo el pasado mayo tras haber tomado posesión como inspector de lo Penal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

García San Martín -Sevilla, 1978- llevaba cinco años al frente de su juzgado y poco más de dos como decano en Algeciras tras lograr en votación secreta el respaldo prácticamente unánime entre sus compañeros de la carrera judicial con plaza en la ciudad. Su relevo como decano lo ha tomado el magistrado Javier García Rámila.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, miembros del equipo de gobierno municipal, representantes de la Audiencia Provincial, del Tribunal de Instancia de San Roque, la Fiscalía de Área del Campo de Gibraltar, la Guardia Civil, la Policía Local y Nacional, el ex presidente del Consejo Local de Hermandades, Manuel Delgado Cerro, del mundo notarial, forense y numerosos compañeros de profesión, además de Pedro Clemente, director del colegio Montecalpe, y Javier Chaparro, director de Europa Sur.

Durante el acto, el juez García San Martín pronunció un sentido discurso, en el que hizo gala de su estilo cercano y humano, agradeciendo a Algeciras la hospitalidad y cariño recibidos durante los años que ha ejercido como magistrado en la ciudad, donde, según sus palabras, ha vivido “los años más felices” de su vida profesional y personal. “Reconozco el indisimulado pudor que me causa el uso de la palabra ante tanto público; no obstante, impera el deber de gratitud que esta maravillosa, mágica y hospitalaria ciudad de Algeciras me ha transferido”, expresó el magistrado.

A lo largo de su intervención, García San Martín fue desgranando agradecimientos personalizados a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, forenses, notarios, personal de seguridad y numerosos amigos, a quienes reconoció su labor, profesionalidad y amistad. Muy especialmente dedicó palabras de afecto a su familia y a su esposa, Rosario, a quien definió como “la realización de mi sueño más inalcanzable”.

El ya inspector de lo Penal finalizó su discurso reiterando su profundo agradecimiento a todos los presentes, afirmando que Algeciras será siempre su hogar.

El acto se desarrolló en un ambiente de cercanía y reconocimiento, en el que se puso de manifiesto el afecto y el respeto que el magistrado ha cultivado a lo largo de los años en el ejercicio de su labor en la ciudad, y que ahora traslada a su nueva etapa profesional en el órgano de gobierno de los jueces.