Un centenar de hosteleros de Algeciras se unen para capear la crisis del coronavirus

Los hosteleros de Algeciras capean como pueden el temporal generado por la pandemia del coronavirus mientras el aumento de los contagios dibuja un horizonte de incertidumbre que amenaza con llevarse por delante a muchos establecimientos. O, cuando menos, poner en serios apuros a la mayoría. Para detectar los problemas y buscar soluciones, medio centenar de propietarios de restaurantes, bares, cafeterías, pubs, discotecas, salas de fiesta y hoteles se han citado este lunes en el auditorio Pérez Villalta en una cumbre de la que pretenden extraer un manifiesto que les permita trabajar con las administraciones en facilitar un resurgimiento del sector.

La cita la realiza la Asociación de Hosteleros de Algeciras, un colectivo en proceso de formación que representa, por el momento, a 132 establecimientos de toda la ciudad -es decir, a unas 1.200 familias- y cuyo principal objetivo es la representación, gestión y defensa de los intereses profesionales del sector.

En la reunión pretenden llevar a cabo una tormenta de ideas que permita construir un esquema de cuáles son las necesidades y los problemas de cada uno para trasladárselos a la administración que corresponda. Por ejemplo, no están en la misma situación los restaurantes que tienen espacio suficiente para distribuir como marca la ley las mesas que los locales de ocio nocturno que no sirven comidas, que están directamente cerrados.

Bares de copas y pubs de la zona comenzaron a ofrecer comida para poder abrir, pero el problema persiste, porque como no pueden admitir clientes a partir de las doce de la noche -y se les obliga a cerrar sus puertas una hora después- a las personas que terminan de tapear en un bar o cenar en un restaurante y van a tomarse una copa no les da tiempo, así que lo hacen donde han cenado.

La intención de los hosteleros es pedir ayudas directas para este sector especialmente afectado por la normativa del coronavirus, como la exención de las tasas que les cobran el Ayuntamiento y la Mancomunidad por distintos servicios y que ya estuvieron suspendidos durante el confinamiento.

Además expondrán el contratiempo que supone el no poder superar el 75% de aforo máximo para consumo en el interior del local y la distancia mínima de 1,5 metros entre personas, que pedirán que se concrete "entre mesas", porque de otro modo no es viable el negocio. Las terrazas pueden disponer el 100% del aforo siempre que se respete la distancia, pero no todos los establecimientos las tienen.

Los hosteleros de Algeciras consideran además que establecer medidas a nivel andaluz e incluso comarcal supone un agravio comparativo, porque, por poner un ejemplo, la situación no es la misma en Tarifa que en Algeciras, como no lo es en la Costa del Sol, donde ha descendido la afluencia de turistas, con respecto a la costa de Cádiz, donde los locales están más llenos.

Según ha podido saber este periódico, en Algeciras solo uno de los miembros de la asociación ha expresado su imposibilidad de seguir abierto al público, aunque muchos mantienen todavía los ERTE a la espera de poder incorporar a la totalidad de las plantillas.

El colectivo quiere promover la cooperación y coordinación entre sus asociados, mantener relaciones con organizaciones de otros sectores económicos de la ciudad, promocionar la imagen de la hostelería de Algeciras y participar en las actividades que se organicen exclusivamente desde la asociación con el fin de avivar el sector y buscar el beneficio de los hosteleros locales.

Cuando se constituya el colectivo se podrán realizar convenios de colaboración con diferentes empresas de Algeciras, realizar cursos de formación que permitan a los profesionales saber cómo manejarse durante la pandemia, asesorar a los empresarios frente a sus problemas, reclamar ayudas y subvenciones para el sector e incluso crear una bolsa de trabajo.

La Asociación de Hosteleros de Algeciras cuenta desde un primer momento con el respaldo del Ayuntamiento de la ciudad y de hecho pretende incorporar una representación de la Delegación de Turismo para participar activamente en las actividades que se programen.