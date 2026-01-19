CCOO reclama una reunión urgente con el Ayuntamiento de Algeciras por el futuro de los trabajadores de playas

CCOO del Hábitat ha elevado su protesta al máximo nivel institucional y ha solicitado formalmente un encuentro con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, para abordar las "graves deficiencias" detectadas en el pliego de condiciones del servicio de limpieza y mantenimiento de las playas municipales.

El sindicato, que representa a la totalidad de los trabajadores del servicio al ostentar el conjunto de la representación legal de la plantilla, ha identificado "múltiples aspectos" del nuevo pliego que considera "inaceptables": algunos "atentan directamente contra los derechos de la plantilla recogidos en el convenio colectivo en vigor", mientras que otros suponen "una merma del ya de por sí ajustado volumen de plantilla", dos elementos que la organización sindical considera "imprescindible corregir" para garantizar una prestación adecuada del servicio.

Ante la ausencia de canales de negociación, CCOO presentó alegaciones en tiempo y forma al pliego de condiciones, que finalmente quedó sobre la mesa en el pleno municipal donde estaba previsto su debate, paralizando temporalmente su tramitación.

Sin respuesta del concejal delegado

La situación se ha enquistado por la "falta de diálogo institucional". "Como quiera que estas circunstancias abren un periodo que consideramos oportuno aprovechar para abrir una vía de diálogo, hemos intentado mantener un encuentro de la representación de la plantilla con el concejal delegado, pero hasta la fecha no ha sido posible", denuncian este lunes desde CCOO del Hábitat.

Esta imposibilidad de interlocución con el área municipal responsable ha llevado al sindicato a recurrir directamente al primer edil algecireño, en busca de una solución negociada que supere los problemas actuales y dé "satisfacción a las justas inquietudes de la plantilla".