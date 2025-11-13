La Cátedra fundación Moeve enseña en la ETSI de Algeciras a alumnos de la UCA habilidades transversales necesarias para su futuro laboral

Foto de familia de los participantes en la jornada organizada por la Fundación Moeve en la ETSI de Algeciras

La Cátedra fundación Moeve de la Universidad de Cádiz ha celebrado este jueves en la ETSI de Algeciras la segunda edición de Generación C, Impulsa tus Habilidades, una jornada desarrollada en colaboración con la propia UCA y la fundación ManpowerGroup con el objetivo de capacitar a los jóvenes universitarios de la provincia de Cádiz con una serie habilidades transversales, también conocidas como soft skills, para incrementar su capacitación y mejorar su futuro desempeño en el entorno laboral, cada vez más competitivo y cambiante.

Durante esta jornada, los más de 70 asistentes han participado en cuatro talleres donde han trabajado el autoconocimiento, la gestión del cambio y la resolución de conflictos, además de conocer sus talentos, aquellos que permiten alcanzar el éxito en la vida personal y profesional.

El acto inaugural ha contado con la presencia de la vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras, Mari Luz Martín; de la responsable de la fundación Moeve en Cádiz, Estrella Blanco; del director de la Cátedra fundación Moeve, Francisco Trujillo; y Sonia Garrido, Talent Advisor de la Fundación ManpowerGroup.

Un total de 75 estudiantes de diversas titulaciones de la UCA procedentes de los campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez de la Frontera y Bahía de Algeciras han participado en los diferentes talleres programados. El primero ha sido el de Autoconocimiento y conexión, impartido por Rosa Rodríguez del Tronco, psicóloga, coach y experta en bienestar emocional. Su base ha sido entrenar a los alumnos para la correcta gestión de una oportunidad de networking y la capacidad de conectar.

La Gestión del cambio y emoción ha sido la segunda de las sesiones, también a cargo de Rodríguez del Tronco, que ha servido para conocer pautas con las que hacer frente desde el bienestar a un entorno cambiante. En el tercero de los talleres los asistentes han aprendido una serie de recursos para descubrir sus talentos, poner en práctica el pensamiento creativo orientado al logro y a la creación de ideas innovadoras para la resolución de retos, que en esta ocasión ha impartido Encarna Ojeda Martínez, licenciada en Derecho, coach y asesora en emprendimiento.

La jornada ha finalizado con la sesión Desafíate con Lego, un espacio para trabajar en la resolución de problemas en grupo mediante la utilización de habilidades visuales, auditivas y competencias psicomotrices gracias a la utilización de piezas de Lego. Un taller que ha impartido Ángela Periáñez Picón, consultora de recursos humanos y formadora en habilidades, especializada en la gestión de competencias profesionales y gamificación.

La vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras, Mari Luz Martín, ha asegurado que el campus "acoge un año más estas jornadas que permiten a nuestros estudiantes, no solo quedarse en los contenidos teóricos y prácticos que dan en sus planes de estudio, sino también en esas competencias y habilidades que son las que te van a pedir en tu vida profesional y van a enriquecer tu currículum".

La responsable de fundación Moeve en Cádiz, Estrella Blanco, ha destacado que “la Cátedra fundación Moeve de la Universidad de Cádiz celebra una edición más la jornada Generación C, que está enfocada a que el alumnado pueda reforzar y trabajar sus habilidades transversales o soft skills como son la creatividad, el liderazgo o el trabajo en equipos. Esa serie de competencias, a las que quizá no damos tanta importancia cuando estamos fuera del mundo laboral, tienen mucho calado una vez que aterrizas en una empresa”.

También el director de la Cátedra fundación Moeve, Francisco Trujillo, ha indicado que “estas competencias transversales tienen una importancia, aparte de complementar el currículum académico, sirven pare el crecimiento profesional de los alumnos, que desarrollan una serie de habilidades para capacitarlos para su futuro laboral”.

Por su parte, Sonia Garrido, Talent Advisor de Fundación ManpowerGroup ha señalado que “una edición más el objetivo de esta jornada es acompañar a los alumnos a mejorar sus competencias y a desarrollar su potencial para el futuro. Vivimos en un mundo en constante cambio donde se le da una mayor importancia a las habilidades como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la resolución de problemas o el pensamiento crítico”.

La Cátedra fundación Moeve y la Universidad de Cádiz, con el apoyo de ManpowerGroup, llevan colaborando más de ocho años en planes de acción específicos para mejorar la capacitación de los jóvenes universitarios de la provincia.