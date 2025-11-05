La Fundación Moeve premia a Prolibertas, AFA La Línea y Fegadi por su compromiso social en el Campo de Gibraltar

La Fundación Moeve ha anunciado las entidades galardonadas en la edición 2025 de los Premios al Valor Social, destacando la labor de tres organizaciones del Campo de Gibraltar: Fundación Prolibertas, AFA La Línea y Fegadi. Estos reconocimientos ponen en valor el impacto social, el compromiso comunitario y la apuesta por una transición energética social y justa que desarrollan las entidades premiadas.

La Fundación Prolibertas ha sido distinguida por su proyecto Semillas de Oportunidad, una iniciativa que impulsa la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad. A través de programas de formación, acompañamiento y acceso de oportunidades reales, el proyecto buscar fortalecer la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de sus participantes.

Por su parte, la Asociación de Familiares de Alzheimer de La Línea (AFA La Línea) ha recibido el galardón por su programa Camino al Bienestar, que ofrece una atención integral a personas con Alzheimer y brinda apoyo emocional y formativo a sus familias, promoviendo entornos más humanos y saludables.

El tercer reconocimiento ha recaído en Fegai, gracias a su proyecto Aulas Inclusivas y Sostenibles, centrado en la creación de espacios educativos accesibles y respetuosos con el medio ambiente, que fomentan la participación de personas con discapacidad y promueven una educación más equitativa.

El jurado, presidido por Javier Ros, subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, contó con la participación de Maite García, vicepresidenta de Bienestar Social de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Paloma Cubillas, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (ETSIA) de la Universidad de Cádiz; Jesús Velasco, responsable de Fundación Moeve en Andalucía y Canarias; y Manuel Martínez, profesional de Moeve en San Roque. La secretaría fue desempeñada por Estrella Blanco, responsable de Fundación Moeve en el Campo de Gibraltar, quien garantizó el correcto desarrollo del proceso de deliberación.

La ceremonia de entrega se celebrará a finales de noviembre en el edificio El Pósito, en San Roque, en un acto que reunirá a representantes institucionales, entidades sociales y miembros de la comunidad.

Con esta edición, la Fundación Moeve reafirma su compromiso con el impulso de proyectos que generan valor social y contribuyen a construir una sociedad más justa e inclusiva, consolidando su papel como agente de cambio en el desarrollo sostenible del Campo de Gibraltar.