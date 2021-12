La Cátedra Fundación Cepsa en la UCA entrega sus premios de investigación científica

El salón de grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras ha acogido la ceremonia de entrega de los Premios Cátedra Fundación Cepsa 2021 en la UCA, unos galardones a la excelencia tecnológica, que desde el año 2006 tienen el objetivo de reconocer y fomentar los mejores trabajos científicos en forma de artículos, patentes de invención y modelos de utilidad, y trabajos finales de estudios universitarios que contribuyan a la innovación en materias de energía, petróleo y medio ambiente.

En esta edición ha recogido su premio, en la modalidad de Artículo Científico-Técnico Miguel Torres García por el artículo Experimental analysis of late direct injection combustion mode in a compression-ignition engine fuelled with biodiesel/diesel blend (Análisis experimental del modo de combustión de inyección directa tardía en un motor de encendido por compresión alimentado con una mezcla de biodiésel/diésel).

También ha sido reconocido en la modalidad de Trabajo Fin de Grado Manuel Jesús Calvo Acosta por su trabajo Prediseño de una Planta de Generación de Potencia mediante Hibridación Solar + Biomasa. En la modalidad de patentes de invención, ha resultado galardonado Francisco Morales Sánchez por su trabajo Fabricación directa de productos termocrómicos con alta carga de VO2.

Además, ha recogido su mención especial de carácter extraordinario Clemente Villalba por su trabajo fin de máster Proyecto de aumento de la capacidad de procesamiento de la unidad de destilación de disolventes de la Refinería Gibraltar-San Roque.

El acto, que se ha celebrado con las medidas de seguridad que exige la Covid-19, ha contado además de con los ganadores, con la presencia de María Jesús Mosquera, vicerrectora de Política Científica de la UCA; Francisco Trujillo, director de la Cátedra Fundación Cepsa; Ignacio Turias, director general de I+D+i de la UCA; y Estrella Blanco, representante de la Fundación Cepsa.

Durante la ceremonia de entrega de estos Premios a la excelencia tecnológica, los alumnos galardonados han tenido la oportunidad de exponer públicamente los trabajos que han merecido el reconocimiento de la comisión mixta de la Cátedra Fundación Cepsa por su innovación y originalidad, y su tratamiento científico-tecnológico, además de por su relevancia y aplicabilidad.

Desde su fundación en 2005, la actividad de la Cátedra se centra en promover e incentivar aspectos vinculados con la formación, la investigación, la transferencia tecnológica y la difusión. Las relaciones entre la Universidad de Cádiz y Cepsa se remontan a la creación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Algeciras, impulsándose con su transformación en Escuela Politécnica Superior en 1988, ahora Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. Desde entonces, se han realizado colaboraciones y firmado convenios específicos en muy diversos aspectos.