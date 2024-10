Casilda Varela: "Paco murió cuando estábamos haciendo este documental"

Las gafas oscuras no ocultan sus sentimientos cuando reconoce que Paco de Lucía. La búsqueda es algo más que un documental en sí mismo, más que una cinta de un cineasta que ganó un Goya o, incluso, más que un homenaje de un hijo a un padre. Paco de Lucía. La búsqueda, la película que esta tarde (20.00 horas) se podrá ver en el Teatro del Títere La Tía Norica dentro del Festival de Cine Documental Alcances, es un artefacto cinematográfico "muy emotivo, muy emotivo" repite Casilda Varela, la productora de este filme dirigido por su hijo, Curro Sánchez Varela, y versado en la vida y la obra del hombre con el que compartió su camino durante más de 30 años. "Este documental es muy emotivo porque lo hemos hecho la familia, y por cómo se dieron las circunstancias..."

Casilda Varela, la primera mujer del genio de Algeciras, recuerda muchas cosas de Paco -"porque los vínculos se quedan, permanecen, con ellos no pueden ningún tipo de separación, ni la que causa la muerte"- y, entre ellas, por supuesto, las que rodean a este documental que abraza más de 60 años de búsqueda, de investigación musical y de transgresión para conseguir transformar una manifestación cultural de marginal en mundial, es decir, el documental que canta la labor encomiable de Paco de Lucía en la música y en el flamenco.

Un metraje que comezó siendo "una cosita más corta que iba integrada en el último disco en directo de Paco pero, como le gustó, pues pensamos, ¿por qué no hacer un documental?, que entonces no lo había". Con esa idea, Casilda Varela y el propio Paco de Lucía se embarcaron en producir una película todavía sin nombre. "Sí, empezamos a producirlo los dos, empezó a rodarse en vida de Paco, pero él murió mientras estábamos haciendo el documental y, claro, fue tremendo. Tremendo, por supuesto, en el plano personal para mí y para nuestros hijos, y, claro, al documental afectó muchísimo, a lo que teníamos pensado, al guion, a la manera, a todo, obviamente...", rememora Varela que explica que, pasado un tiempo, deciden retomarlo. "Como ya había hechas unas entrevistas directas muy interesantes y veíamos que todo el documental estaba muy vivo, pues decidimos acabarlo mi hija Casilda, yo, bueno, y mi hijo Curro que lo estaba dirigiendo... Es lo que te decía, es una película de la familia en todos los sentidos, eso se refleja, y yo creo que os va a gustar", confía sobre esta cinta que se hizo con el Goya a Mejor Documental en 2015.

Casilda Varela la volverá a ver este viernes en Cádiz pero, además, también hablará de ella al término de la proyección, momento en el que está programada la mesa Paco en pantalla grande, visiones cinematográficas de un genio, con la que la 56 edición de Alcances se acuerda del décimo aniversario de la muerte del guitarrista y compositor que cambió para siempre el flamenco. Una reunión en la que también participan sus hijas, Casilda y Lucía Sánchez, el escritor y biógrafo Juan José Tellez, el cantaor David Palomar y el guitarrista José Carlos Gómez que, además, coronará la sesión con un apunte musical.

"Además, es muy bonito que hace pocos días también se haya proyectado el documental sobre Camarón de Alexis Morante, los dos en Alcances, los dos gaditanos, los dos flamencos... Me parece muy bien que el Festival haya querido tener esa mirada hacia el flamenco que no ha existido tanto en otras ediciones. Está muy bien", valora Varela que también celebra "cada homenaje grande o pequeño" que se le ha hecho a Paco de Lucía en esta primera década de un mundo sin él. Y que no han sido pocos. "Todos han sido muy especiales, el de la Bienal de Sevilla de hace unos días fue muy bonito, los homenajes de parte de los chicos y los que tienen por hacer -Carles Benavent, Rubem Dantas, Jorge Pardo... los chicos, los miembros del mítico sexteto-, pero el de Nueva York, el que se hizo en el Carnegie Hall me gustó muchísimo, es que fue tremendo", valora.

Los homenajes, el legado, la memoria siempre presente... Manifestaciones de amor y de respeto en todo el mundo que no hacen más que confirmar las impresiones de Casilda Varela sobre la trascendencia. "Mira, yo es que eso de las idas, las venidas... Yo pienso que se te va el cuerpo pero que las energías se quedan aquí, eso es lo que creo, en todos los casos. Pero es que Paco... Paco, además, está hoy día presente porque es música, y la música no tiene principio ni fin, la música no muere".