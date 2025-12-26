Carteros voluntarios de Correos recogen las cartas de Reyes Magos de los niños ingresados en Algeciras

Correos lleva la magia de la Navidad al Hospital Punta de Europa de Algeciras recogiendo las cartas para los Reyes Magos.

La Navidad llegó este año de una forma muy especial a las habitaciones del Hospital Punta de Europa de Algeciras. Correos ha protagonizado una emotiva iniciativa solidaria que ha acercado la tradición más esperada por los más pequeños a quienes este año no pueden celebrar las fiestas en casa: recoger personalmente las cartas a los Reyes Magos de los niños que permanecen ingresados.

La acción, impulsada por el equipo voluntario de la unidad de reparto de Correos en Algeciras, ha transformado los pasillos del centro hospitalario en un espacio donde la ilusión y la magia navideña han convivido con la realidad hospitalaria. El objetivo era claro: que ningún niño se quedara sin la oportunidad de enviar sus deseos a Sus Majestades de Oriente.

Durante la visita, los trabajadores de Correos no solo recogieron las cartas con el sello inconfundible de los sueños infantiles. También compartieron momentos entrañables con los pequeños pacientes y sus familias, entregando pequeños detalles que arrancaron sonrisas y llenaron de alegría unas jornadas marcadas por la hospitalización.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor que Correos desarrolla en distintos puntos del país, donde el personal voluntario de la compañía se organiza para llevar la ilusión navideña a centros donde la sensibilidad cobra especial importancia. En muchas ocasiones, los empleados se disfrazan como carteros reales o pajes de los Reyes Magos para hacer la experiencia aún más memorable y auténtica para los niños.

Con más de tres siglos de historia a sus espaldas, Correos se consolida como el operador logístico de referencia durante la Navidad, no solo por su papel fundamental en la entrega de millones de envíos en estas fechas, sino también por acciones que van más allá del servicio postal y transmiten valores de cercanía, compromiso y solidaridad con la comunidad.