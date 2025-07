Carlos Santana recuerda a Paco de Lucía en su concierto de Las Noches del Botánico de Madrid: "Paco era mi hermano"

Un homenaje de un genio de la guitarra a otro mito de las cuerdas. El incombustible músico mexicano Carlos Santana recordó al algecireño Paco de Lucía con un emotivo mensaje durante uno de sus conciertos de esta semana en Madrid. "Paco era mi hermano", llegó a decir durante uno de los momentos de conexión con el público tras dedicarle el tema She is not there ante un público entregado.

Santana, a sus 78 años, llenó dos días consecutivos en el festival Las Noches del Botánico de Madrid. "Esta noche es inolvidable. Juntos podemos traer paz a este mundo, hay mucho miedo, mucha confusión, pero la luz de nosotros es más fuerte". Y así quedó demostrado: los fans “encendieron” su propia luz utilizando sus móviles y mecheros para prender la luz de la noche capitalina al ritmo de Put your lights on.

Y entre canción y canción, Santana declaró su admiración por Paco de Lucía dedicándole el tema She is not there en recuerdo al músico fallecido en México en 2014.

El público del festival madrileño enloqueció y vibró con el sonido de la leyenda de la guitarra, que interpretó los grandes éxitos de una carrera forjada con seis décadas sobre los escenarios. Para abrir el show, Santana apareció en medio de una nube de humo interpretando Soul sacrifice y Jingo. El espectáculo fue una oportunidad única de volver a disfrutar de canciones tan icónicas como Black Magic Woman, María María, Me retiro o su versión del Oye como va de Tito Puente y otros éxitos universales.