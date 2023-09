La absolución del capitán Joaquín Franco: "relaciones sospechosas" y acusaciones no probadas

La sentencia por la que la Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto al capitán de la Guardia Civil Joaquín Franco, ex jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Algeciras, no aprecia consistencia en las pruebas presentadas en su contra durante el proceso. Franco estaba acusado de filtrar información en investigaciones contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero

En la sentencia, informa Efe, la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz absuelve al mando del delito continuado de revelación de secretos del que había sido acusado, en base al principio "in dubio pro reo" porque las acusaciones no han quedado "suficientemente" probadas. "No existe prueba directa, la que existe es indirecta o indiciaria", afirma la sentencia.

El capitán fue detenido en julio de 2019 y permaneció en prisión hasta que en febrero de 2020 fue puesto en libertad bajo una fianza de 30.000 euros. Fue acusado de filtrar información a un cabo de la Guardia Civil que residía en Granada y que estaba siendo investigado, junto a otras personas, dentro de una red de blanqueo de dinero a través de coches de alta gama.

La investigación encontró en el móvil de este cabo una lista de los investigados con su nombre subrayado y consideró que el capitán le había filtrado la información, lo que le permitió que se frustrara el registro de su casa y su detención.

El capitán negó haber alertado al cabo, al que conocía de destinos anteriores, y explicó que al ver su nombre en la lista, quiso que lo separarán del caso para abrir hacia él una investigación más exhaustiva aparte, que no se emprendió.

El capitán también fue acusado de filtrar en 2019 información a un hombre que estaba siendo investigado por narcotráfico y a un abogado, que una madrugada acudió al local en el que estaba el primero, tras lo que pudo huir y evitar su arresto.

En el juicio el capitán negó que se reuniera después con este investigado en una venta para alertarle y explicó que fue el investigado el que le contactó y le pidió una entrevista para negociar su entrega.

La sentencia, que puede ser recurrida, indica que sobre la detención frustrada de este supuesto narcotraficante "no existe más prueba que el testimonio de varios agentes" que afirman que una vez que comunicaron al acusado (al capitán) que se iba a proceder al arresto , "todo empezó a cambiar, que A. (el investigado) dejó de actuar como solía hacerlo".

"Sus relaciones con los investigados indicados y determinados comportamientos en relación con dichas investigaciones y el letrado sean en algunos casos sospechosas y no hayan quedado explicadas con claridad"

El tribunal considera que no hay prueba "fehaciente" de que el acusado filtrara la información que frustró las detenciones e investigaciones sobre en estos dos casos "aunque sus relaciones con los investigados indicados y determinados comportamientos en relación con dichas investigaciones y el letrado sean en algunos casos sospechosas y no hayan quedado explicadas con claridad". "Sin embargo la incertidumbre y las dudas se mantienen", por lo que procede, según el tribunal, la absolución del capitán.

Apunta que además que "tampoco de la investigación patrimonial realizada se pudo obtener dato alguno" que avalara la acusaciones "ni que (apuntara que el capitán) recibiera cantidad de dinero alguna como contraprestación por esa supuesta facilitación de información". El capitán negó que los 25.000 euros hallados en casa de su novia, eran de ella.