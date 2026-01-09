Los campos municipales de La Menacha, a media luz

Dos de los focos fundidos en los campos de La Menacha, en la noche de este jueves.

Como en el tango de Gardel, los campos municipales de La Menacha continúan a media luz pese a los esfuerzos del Ayuntamiento de Algeciras por resolver el problema y también por darlo por solucionado, especialmente ante las quejas de algunos de los deportistas que entrenan en dichas instalaciones y de la denuncia realizada por el PSOE al respecto.

En la noche de este jueves, horas después de que el gobierno local tildase de "rotundamente falsas, alarmistas y alejadas de la realidad" las críticas de los socialistas, varios de los focos seguían sin funcionar, como queda en evidencia en las fotos que acompañan esta información.

Otro de los focos inactivo este jueves. / M.G.

El pasado día 7, miércoles, familiares y usuarios de los campos de fútbol trasladaron a esta redacción su malestar ante la persistente falta de iluminación en estas instalaciones deportivas. La situación, según denunciaron, se arrastra desde 2024, sin que sus repetidas quejas ante el Ayuntamiento de la ciudad hubiesen tenido una respuesta efectiva.

Varios padres de niños de diferentes clubes de la ciudad que juegan y se entrenan entre semana en la ciudad deportiva hicieron llegar imágenes a Europa Sur que evidenciaban las deficiencias en el alumbrado, una circunstancia, subrayaban, que dificulta el desarrollo normal de entrenamientos y partidos, especialmente en horario de tarde y noche. Según relataron, desde el Consistorio se les había anunciado en distintas ocasiones que se iban a instalar nuevas luces LED, una promesa que, aseguraron, nunca llegó a materializarse.

Al día siguiente, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y secretaria general del partido en Algeciras, Rocío Arrabal, se hizo eco de la situación y denunció la “nefasta gestión” del gobierno local del PP en materia de mantenimiento e inversiones en las instalaciones deportivas municipales, señalando especialmente la situación de las instalaciones de La Menacha y, también, del Polideportivo Ciudad de Algeciras.

Arrabal advirtió de que "la desidia el Ayuntamiento" está provocando que las instalaciones de La Menacha no puedan utilizarse con normalidad. “Es inadmisible que, sin iluminación a partir de las seis o seis y media de la tarde, las instalaciones no puedan usarse y no se adopten soluciones”, señaló.

La respuesta del gobierno local vino poco después por medio del teniente de alcalde delegado de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Jorge Juliá. Este aseguró que el "único incidente" registrado en La Menacha se produjo en la tarde miércoles, cuando dos torres de iluminación quedaron apagadas, una de ellas como consecuencia directa de los episodios de fuertes lluvias registrados en la ciudad, mientras que otra estaba en proceso de ser sustiuida. “Se trató de una incidencia puntual, conocida y atendida de inmediato”, dijo.

Otra de las torres, en la noche del jueves: solo activo uno de los tres focos. / M.G.

El edil aseguró que las bombillas necesarias se habían encargado hacía dos semanas y que fueron colocadas por la mañana, quedando el asunto solucionado, según una nota de prensa municipal. “Desde el primer momento estuvimos en contacto con la Asociación de Fútbol Base y con los distintos clubes que entrenan en La Menacha, informándoles de que el problema se resolvería a la mayor brevedad, como así ha sido”, añadió.

Las imágenes de la noche del jueves contrastan con la perspectiva ofrecida del teniente de alcalde. En ellas se aprecia que sigue habiendo varias torres con sus focos fundidos

Juliá subrayó que las instalaciones solo carecieron de iluminación durante la tarde anterior, en contraste con las quejas de los usuarios. “La respuesta ha sido inmediata, responsable y transparente”, afirmó.

Las imágenes de la noche del jueves, sin embargo, contrastan con la perspectiva ofrecida del teniente de alcalde ese mismo día. En ellas se aprecia que sigue habiendo varias torres con sus focos fundidos, a la espera de que las bombillas encargadas sean colocadas con más agilidad que la pregonada.