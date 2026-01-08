El gobierno municipal de Algeciras rebate las acusaciones del PSOE sobre las instalaciones deportivas de la ciudad

El teniente de alcalde delegado de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Jorge Juliá, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la portavoz municipal del PSOE, Rocío Arrabal, calificándolas de “rotundamente falsas, alarmistas y alejadas de la realidad de la gestión deportiva que se está llevando a cabo en la ciudad”.

En relación con las instalaciones deportivas de La Menacha, Juliá ha aclarado que el único incidente registrado se produjo en la tarde de ayer, cuando dos torres de iluminación quedaron apagadas, una de ellas como consecuencia directa de los episodios de fuertes lluvias registrados en la ciudad, mientras que otra estaba en proceso de ser sustiuida. “Se trató de una incidencia puntual, conocida y atendida de inmediato”, ha señalado.

“El compromiso del alcalde, José Ignacio Landaluce, con el deporte base y con los clubes de la ciudad es total y se demuestra con hechos”, recalca Juliá

El edil ha explicado que las bombillas necesarias para completar la iluminación de las torres se encargaron hace dos semanas y que han sido sustituidas esta misma mañana, quedando el asunto solucionado. “Desde el primer momento estuvimos en contacto con la Asociación de Fútbol Base y con los distintos clubes que entrenan en La Menacha, informándoles de que el problema se resolvería a la mayor brevedad, como así ha sido”, ha añadido.

Juliá ha subrayado que las instalaciones solo han carecido de iluminación durante la tarde de ayer, desmontando así las afirmaciones del PSOE sobre una supuesta situación prolongada en el tiempo. “La respuesta ha sido inmediata, responsable y transparente”, ha afirmado, avanzando que la Delegación de Deportes ya trabaja en la conversión a tecnología LED de todas las instalaciones de La Menacha en los próximos meses.

Una piscina cubierta sin calefacción

En cuanto al Polideportivo Ciudad de Algeciras, Jorge Juliá ha asegurado que el Ayuntamiento está ejecutando una de las mayores inversiones de los últimos años en esta instalación.

En concreto, el edil ha detallado los trabajos de conversión a LED de la iluminación tanto de la piscina municipal, así como la pista deportiva, trabajos que se estan llevando actualmente y con una inversión de 70.000 euros, además simultaneamente se están llevando a cabo los trabajos de sustitución integral del sistema de climatización, con un presupuesto cercano a los 400.000 euros, la mayor inversión que se lleva cabo en esta instalación deportiva.

El gobierno local mantiene que gracias a la coordinación entre la Delegación de Deportes y la empresa adjudicataria, la piscina solo ha permanecido cerrada durante 15 días, y durante ese periodo se ha garantizado la continuidad de las actividades deportivas mediante su traslado a la vecina localidad de San Roque, colaboración que Juliá ha querido agradecer expresamente, especialmente al responsable municipal de Deportes de ese municipio.

Trabajos en una de las torretas de La Menacha, llevados a cabo en la mañana de este jueves. / Ayuntamiento de Algeciras

“El compromiso del alcalde, José Ignacio Landaluce, con el deporte base y con los clubes de la ciudad es total y se demuestra con hechos”, ha recalcado Juliá, enumerando proyectos ya ejecutados o en ejecución como la conversión a cesped artificial de seis campos de fútbol ubicados en las distintas barriadas, las nuevas pistas deportivas del Parque Feria, la reforma integral de las pistas Lorenzo Pérez Loren o las mejoras que continúan desarrollándose en el pabellón cubierto Ciudad de Algeciras, y las que se llevaran a cabo en las pistas de atletismo Enrique Talavera.

Eel teniente de alcalde ha señalado que “resulta llamativo que ahora, cuando se está realizando una verdadera gestión para el deporte local, con inversiones reales y planificadas, vengan a criticar quienes durante años no solucionaron ninguno de estos problemas” además ha reiterado que una vez más el PSOE de Algeciras, continua con su estrategia de seguir mintiendo y engañando a la ciudadana con mentiras oportunistas”.

Juliá ha concluido afirmando que “tras los episodios de fuertes lluvias que hemos tenido en los últimos días, es significativo que en las instalaciones deportivas solo se haya producido una incidencia puntual en una torreta de iluminación, lo que demuestra y afianza la buena gestión deportiva que está realizando este equipo de Gobierno liderado por su alcalde”.