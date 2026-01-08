El PSOE denuncia la falta de luz en los campos de La Menacha y de calefacción en la piscina del Polideportivo Ciudad de Algeciras

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras y secretaria general del partido en la ciudad, Rocío Arrabal, denuncia la “nefasta gestión” del gobierno local del PP en materia de mantenimiento e inversiones en las instalaciones deportivas municipales, señalando especialmente la situación de las instalaciones de La Menacha y del Polideportivo Ciudad de Algeciras.

Arrabal ha advertido de que "la desidia el Ayuntamiento" está provocando que las instalaciones de La Menacha no puedan utilizarse con normalidad. Según ha explicado, se trata de una situación que se prolonga en el tiempo y que no es nueva, ya que el Consistorio conoce desde hace años las carencias existentes. “Es inadmisible que, sin iluminación a partir de las seis o seis y media de la tarde, las instalaciones no puedan usarse y no se adopten soluciones”, ha señalado.

La portavoz socialista ha calificado de “inaudito” que estas circunstancias se den en una ciudad en la que, según el propio gobierno municipal de José Ignacio Landaluce, existe una “hucha” de 40 millones de euros. En su opinión, esta falta de actuación evidencia la ausencia de compromiso del alcalde con el deporte base.

“En lugar de preocuparse por problemas básicos del día a día de la ciudad, de los que es directamente responsable, deja a nuestros niños y deportistas entrenando en condiciones precarias. Es una situación vergonzosa”, sostiene Arrabal

Arrabal ha subrayado que alrededor de mil niños y niñas se ven directamente afectados por esta situación, así como los participantes en las ligas de categorías superiores. Además, ha recordado que los clubes deportivos pagan el alquiler de las instalaciones municipales, con cuotas que rondan los 3.000 euros anuales, para después verse obligados a suspender entrenamientos por el mal estado de las infraestructuras.

Una piscina sin caldera ni calefacción

En cuanto al Polideportivo Ciudad de Algeciras, Arrabal ha denunciado que la única piscina pública de la ciudad arrastra desde hace años problemas de caldera y calefacción. Aunque en enero de 2025 se anunció una inversión de 300.000 euros para reparar estas instalaciones, las obras no se ejecutaron durante el verano, cuando la piscina permanecía cerrada, y el año se ha cerrado sin que se hayan llevado a cabo.

Rocío Arrabal, portavoz municipal del PSOE, en una rueda de prensa. / E. S.

Esta situación ha provocado que la piscina permaneciera cerrada desde el 12 de diciembre, obligando a los clubes a desplazarse a otros municipios para continuar con sus entrenamientos. “Lo más grave es que se reabrió el 2 de enero sin que la obra estuviera concluida y sin cumplir la normativa que establece unos parámetros mínimos de temperatura del agua y del ambiente”, ha advertido.

La dirigente socialista ha criticado que el gobierno local mantenga presupuestos sin ejecutar mientras, a su juicio, el alcalde intenta “distraer la atención” con otros asuntos, como la situación ferroviaria tras el cierre de un tramo por la borrasca Francis. “En lugar de preocuparse por problemas básicos del día a día de la ciudad, de los que es directamente responsable, deja a nuestros niños y deportistas entrenando en condiciones precarias. Es una situación vergonzosa”, ha concluido.