La calle Ojo del Muelle de Algeciras cerrará al tráfico este miércoles por la tarde para rematar las obras

La calle Ojo del Muelle volverá a quedar cortada al tráfico este miércoles, 27 de agosto, por la tarde. La Delegación de Vías y Obras del Ayuntamiento de Algeciras, que dirige la teniente de alcalde Yéssica Rodríguez, ha informado de que la medida será necesaria para "completar algunos trabajos pendientes" de la rehabilitación integral a la que ha sido sometida la vía.

Durante la mañana del miércoles se colocarán tres farolas en la zona, tareas que no requerirán restricciones de tráfico. Será a partir de las 15:00 cuando se acometa la limpieza de la tubería que discurre bajo la calzada. Para esta operación, en la que se empleará un camión especializado, será obligatorio cortar la circulación de vehículos hasta la finalización de los trabajos. El cierre afectará también al acceso del aparcamiento ubicado en la propia calle, aunque se permitirá la salida de los vehículos estacionados en su interior.

Desde el Ayuntamiento se ruega comprensión a los ciudadanos por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar, recordando que redundarán en la mejora de la calle.

La reapertura de Ojo del Muelle se produjo el pasado 12 de mayo, tras seis meses de obras en los que se renovó el acerado, se soterró el cableado y se modernizó el trazado urbano. La intervención, financiada por la Diputación de Cádiz con más de 200.000 euros, se prolongó el doble de lo previsto inicialmente.

Además de la renovación urbanística, las obras permitieron localizar uno de los vestigios más enigmáticos de la muralla medieval de Algeciras: los restos de la antigua Puerta del Mar, o Bāb al-Baḥr. Esta monumental entrada, que en la Edad Media conectaba la ciudad con el puerto interior y las atarazanas, quedó de nuevo enterrada por motivos de conservación, aunque su hallazgo ha confirmado la ubicación de uno de los accesos históricos más relevantes del recinto amurallado.