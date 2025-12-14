Cae una farola en el paseo marítimo de Getares por el temporal y el mal estado de su base

Una farola se ha desplomado este domingo en el paseo marítimo de Getares, en Algeciras, como consecuencia del temporal que afecta al litoral del Campo de Gibraltar, aunque el deficiente estado de la base podría haber contribuido de forma decisiva a la caída.

El incidente se ha producido en la zona del paseo a la altura de Los Delfines, sin que se hayan registrado heridos, ya que aunque se trata de una zona donde es habitual la presencia habitual de viandantes, no había tantas personas debido al fuerte viento. La farola cayó sobre el pavimento tras ceder su anclaje, aparentemente muy deteriorado, según han señalado testigos.

Las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Emilia, que azota desde este sábado a Estrecho, habrían actuado como desencadenante, si bien el avanzado deterioro de la estructura apunta a una falta de mantenimiento como factor añadido en el desplome.