Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras

Los Reyes Magos de Oriente respondieron a la llamada de las miles de latas acarreadas por los niños de Algeciras y llenaron la ciudad de color, alegría e ilusión. La cabalgata de sus majestades partió puntual, a las cinco, desde las inmediaciones de Hacienda rumbo al centro.

Encabezada por varios grupos de animación, personajes de dibujos animados y varios conjuntos musicales, el cortejo echó a andar mientras que un nutrido grupo de familias al completo llenaban los laterales del recorrido.

Lanzados al vuelo, los pajes y demás integrantes de las carrozas, junto con los reyes, endulzaron el camino a su paso con miles de caramelos. La ilusión se reflejaba en los rostros de los más pequeños, nerviosos por recibir sus regalos.

La cabalgata de los Reyes Magos en Algeciras, en marcha / Claudio Palma

Ignacio Castañeda representaba a Melchor, acompañado por José Luis Lara como Gaspar y por David Orta encarnando a Baltasar. La influencer algecireña Mía Crespo (Virginia Gil Crespo) fue este año la Estrella de Oriente, uno de los personajes que protagonizaban el desfile. El conocido cofrade algecireño Juan Trapero hizo las veces del mensajero, mientras que un año más el papel del cartero real correspondió a Francisco Gutiérrez Jiménez, funcionario municipal jubilado como responsable de la Brigada de Feria y Fiestas, y conocido popularmente como Paco Gutiérrez.

Mía Crespo, estrella de la Navidad en Algeciras

Al término del desfile, en el Parque María Cristina, las autoridades municipales recibieron nuevamente a los Reyes Magos y estos recogieron las cartas de los niños rezagados antes de empezar su periplo por todas las casas de Algeciras repartiendo ilusión.