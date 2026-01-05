Economía
El Campo de Gibraltar encadena 39 meses con generación de empleo
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma

Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras

Galería gráfica

Claudio Palma

Algeciras, 05 de enero 2026 - 19:52

Los Reyes Magos de Oriente respondieron a la llamada de las miles de latas acarreadas por los niños de Algeciras y llenaron la ciudad de color, alegría e ilusión. La cabalgata de sus majestades partió puntual, a las cinco, desde las inmediaciones de Hacienda rumbo al centro.

Encabezada por varios grupos de animación, personajes de dibujos animados y varios conjuntos musicales, el cortejo echó a andar mientras que un nutrido grupo de familias al completo llenaban los laterales del recorrido.

Lanzados al vuelo, los pajes y demás integrantes de las carrozas, junto con los reyes, endulzaron el camino a su paso con miles de caramelos. La ilusión se reflejaba en los rostros de los más pequeños, nerviosos por recibir sus regalos.

La cabalgata de los Reyes Magos en Algeciras, en marcha / Claudio Palma

Ignacio Castañeda representaba a Melchor, acompañado por José Luis Lara como Gaspar y por David Orta encarnando a Baltasar. La influencer algecireña Mía Crespo (Virginia Gil Crespo) fue este año la Estrella de Oriente, uno de los personajes que protagonizaban el desfile. El conocido cofrade algecireño Juan Trapero hizo las veces del mensajero, mientras que un año más el papel del cartero real correspondió a Francisco Gutiérrez Jiménez, funcionario municipal jubilado como responsable de la Brigada de Feria y Fiestas, y conocido popularmente como Paco Gutiérrez.

Mía Crespo, estrella de la Navidad en Algeciras

Al término del desfile, en el Parque María Cristina, las autoridades municipales recibieron nuevamente a los Reyes Magos y estos recogieron las cartas de los niños rezagados antes de empezar su periplo por todas las casas de Algeciras repartiendo ilusión.

Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
1/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
2/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
3/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
4/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
5/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
6/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
7/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
8/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
9/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
10/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
11/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
12/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
13/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
14/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
15/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
16/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
17/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
18/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
19/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
20/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
21/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
22/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
23/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
24/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
25/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
26/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
27/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
28/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
29/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
30/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
31/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
32/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
33/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
34/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
35/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
36/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
37/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
38/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
39/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
40/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
41/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
42/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
43/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
44/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
45/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
46/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
47/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras
48/48 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Algeciras / Claudio Palma

También te puede interesar

Lo último

stats