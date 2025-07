Buscan a Juan Pablo Rivera, exmilitar colombiano desaparecido en Algeciras

Algeciras/La angustia crece con el paso de las horas. Juan Pablo Rivera Sánchez, un exmilitar colombiano de 46 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 24 de junio en Algeciras. La organización SOS Desaparecidos ha activado una alerta de búsqueda en colaboración con su familia y las autoridades españolas, y solicita la máxima difusión y ayuda ciudadana para dar con su paradero.

Rivera Sánchez, natural del municipio de Pitalito, en el departamento colombiano de Huila, es piloto pensionado de la Fuerza Aérea Colombiana. Según ha informado su familia al medio Nación Huilense, Juan Pablo viajó recientemente desde Honduras, país en el que residía, hasta España por motivos personales. Fue en Algeciras donde se le vio por última vez.

La alerta señala que podría haberse desplazado hacia Granada, aunque no hay confirmación oficial sobre su trayectoria. Desde hace días no se tiene rastro de él, y sus seres queridos no han logrado establecer ningún tipo de contacto. La falta de noticias resulta especialmente alarmante por tratarse de una persona con un historial disciplinado y una trayectoria militar destacada, según resaltan sus allegados.

Juan Pablo mide 1,75 metros, tiene complexión atlética, el cabello castaño y los ojos del mismo color. Su desaparición ha activado también los canales diplomáticos, y se espera que la colaboración entre la Embajada de Colombia en España y las autoridades algecireñas contribuya a agilizar las labores de localización.

Mientras tanto, SOS Desaparecidos ha habilitado varios medios de contacto para que cualquier persona que pueda aportar información útil lo haga de inmediato. Los teléfonos de emergencias 062 (Guardia Civil) y 091 (Policía Nacional) están operativos las 24 horas, al igual que los números de la organización: +34 649 952 957 y +34 644 712 806, además del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

Desde su ciudad natal en Colombia, la familia de Juan Pablo mantiene la esperanza. Piden a la comunidad colombiana en España y al público en general que difundan su fotografía y colaboren con cualquier dato que permita dar con su paradero.