Los bomberos de Algeciras apagan el incendio de un vehículo en la calle San Luis
El incendio se ha saldado sin daños personales
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en Algeciras han intervenido este lunes, 11 de agosto, en la extinción de un incendio que ha calcinado por completo un vehículo en la calle San Luis, en el mismo municipio. Afortunadamente, no se han registrado daños personales.
Hasta el lugar se desplazaron seis bomberos a bordo de dos vehículos —una autobomba urbana ligera (P-52) y una autobomba urbana pesada (U-44)—, que lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran a la zona colindante. El operativo ha concluido una vez asegurada la zona y retirados los restos del automóvil.
