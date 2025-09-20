El balonmano toma las calles de Algeciras en una jornada deportiva y solidaria

El recinto ferial de Algeciras se convirtió este sábado en un espacio donde deporte y solidaridad se dieron la mano con la celebración del XXVIII Torneo de Balonmano Calle, una cita organizada por la coordinadora contra la droga Barrio Vivo junto al Club Balonmano Algeciras. Niñas y niños de distintas edades disfrutaron de una mañana en la que la práctica deportiva y el trabajo en equipo sirvieron de nexo de unión.

La actividad forma parte del programa “Algeciras, Ocio y Tiempo Libre Inteligente”, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento de Algeciras. Además del aspecto deportivo, Barrio Vivo reforzó su compromiso social con la puesta en marcha de una campaña de recogida de material escolar, en la que colaboraron técnicos y voluntariado de la entidad.

El evento contó con la presencia del máximo responsable de Barrio Vivo, Miguel Alberto Díaz, el presidente del Club Balonmano Algeciras, Pedro Soria, y una representación municipal encabezada por el delegado de Deportes, Jorge Juliá.

Díaz destacó el valor de esta colaboración, que se prolonga ya por casi tres décadas: “Dentro del ámbito de colaboración entre la coordinadora y el Club de Balonmano, aportamos un granito de arena a la magnífica labor que este club lleva haciendo desde hace muchos años en nuestra ciudad”. Recordó además que Barrio Vivo celebra este año su 35 aniversario y subrayó que “las niñas y niños, adolescentes son los protagonistas en una actividad deportiva, como alternativa de ocio y tiempo libre saludable, un vehículo perfecto como medio para la prevención de las drogodependencias”.

El responsable de la ONG también quiso poner en valor el papel de las familias: “Es muy importante el esfuerzo de padres y madres apoyando a los hijos e hijas acompañándoles en entrenamientos y desplazamientos para los partidos. Un esfuerzo que tiene como recompensa estos momentos de convivencia entre padres e hijos en actos como el de hoy”.

Por su parte, el presidente del Club Balonmano Algeciras, Pedro Soria, resaltó la importancia de un colectivo que “lleva cerca de sesenta años en sus espaldas y que en este caso une a unos 700 miembros”. Asimismo, definió este torneo como el “pistoletazo de salida de una nueva temporada para el balonmano infantil y alevín”.

Finalmente, el delegado municipal de Deportes, Jorge Juliá, valoró muy positivamente la participación y la incidencia de esta iniciativa, destacando la relevancia de acciones colaborativas que promueven el deporte al tiempo que ofrecen un apoyo social en la ciudad.