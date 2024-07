La bailaora Manuela Carrasco recala en Algeciras en su despedida de los escenarios

Algeciras/La bailaora trianera Manuela Carrasco está de larga ronda de despedida, ofreciendo lo mejor de sí misma, lo que la ha convertido en la mejor exponente del baile de estirpe gitana. Así se presentará este martes sobre el escenario del parque María Cristina, en el X Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía.

Su padre fue el bailaor José Carrasco ‘El Sordo’ y su madre, Cipriana Salazar Heredia, emparentada con Los Camborios. La Diosa, como la conocen en el mundo flamenco, recibió la Palma de Plata Ciudad de Algeciras en mayo de 2021. Entonces la entrega estuvo amenizada por las actuaciones del algecireño Luis de Mateo; la Cañeta de Málaga con su cuadro flamenco, y David Carpio; la guitarra de Manuel Valencia y el baile de la propia homenajeada.

Clausuró el XXVIII Festival de Jerez del pasado mes de marzo con el espectáculo que trae a Algeciras, Siempre Manuela. Los que allí la vieron destacaron todo su bagaje, expuesto sobre las tablas del Teatro Villamarta. Valería Reyes Soto recordó en las páginas de Diario de Jerez que "Carrasco ha apostado por el baile flamenco, sin más argumento ni confluencia dancística que la de mostrar su baile. Manuela Carrasco siempre ha luchado para que los cánones se mantengan intactos. Flamenco de raíz, flamenco ortodoxo. Eva Yerbabuena la definió como "maestra de maestros, modelo de flamencura, espejo en el que mirarse para bailar e incluso para vestirse en el escenario".

Carrasco no llegará sola a Algeciras. Le acompañará su hija, de su mismo nombre y apellido, a modo de relevo generacional. Habrá momentos para todo, para recordar su niñez, a su marido -Joaquin Amador, que murió hace unos meses-, y esos instantes estará la soleá.

¿Cómo definiría su forma de bailar ?

Yo siempre he bailado puro y he luchado por mantener viva esa pureza de la que venimos todos. No siempre ha sido fácil, pero creo que he conseguido aportar un granito al baile puro y gitano.

¿Se ha sentido usted realmente como modelo y paradigma del baile de estirpe gitana por excelencia, tal como han afirmado la crítica flamenca muchas veces?

Bueno, yo he sido una bailaora de inspiración toda mi vida, desde que era niña, soy autodidacta. Si eso ha servido para que otros se inspiren en mi, me parece maravilloso, pero realmente no soy yo quien tiene que decir lo que significo en esto, si no el público, la prensa o los compañeros...

¿Qué le dicen a usted los nombres de Carmen Amaya y de Farruco, y qué han significado en su vida artística?

Por supuesto han sido dos maestros del baile que han marcado la historia.

¿Y el de Camarón de la Isla ?

Ahí es donde me arrodillo yo. José es lo mejor que le ha pasado a la historia del flamenco, es el artista más grande de todos los tiempos, y yo he tenido la suerte de vivirlo muy de cerca, como familia, ten en cuenta que fui hasta su madrina de boda...

¿Cómo ve el panorama actual del baile flamenco?

Se está bailando muy bien, una técnica mejor que en todos los tiempos, pero con poca personalidad... no distingues a un bailaor de otro...

¿Qué nos ofrecerá este martes en su actuación en Algeciras ?

Mi espectáculo Siempre Manuela donde se hace un pequeño recorrido por lo que ha sido mi vida artística y además doy paso a la siguiente generación, que son mis hijas...

¿ Con qué palo o palos del Flamenco se identifica más como bailaora?

Bueno, todo el mundo sabe que mi baile es la soleá, ahí es donde me desahogo y donde suelto todo. Me gusta bailar todas las cosas, pero en la soleá me siento más yo que en ninguno.