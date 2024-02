El IES Baelo Claudia estrena las visitas al Centro Comercial Abierto de Apymeal

La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal) ha comenzado este viernes una ronda de visitas al Centro Comercial Abierto de la ciudad que realizarán a varios colegios de la ciudad, enmarcadas en la Oferta Educativa Municipal del Ayuntamiento.

El objetivo de estas visitas, que han arrancado con un grupo de alumnos del IES Baelo Claudia, es dar a conocer el concepto de Centro Comercial Abierto a los niños y jóvenes, que abarca no sólo el comercio local y de proximidad, sino también la gastronomía local, las empresas de servicios, el ocio, la cultura y las tradiciones, así como el patrimonio y la historia de la ciudad.

La visita ha comenzado en el Mercado Ingeniero Torroja, en el que Fernando García, vocal de Apymeal, ha comentado a los alumnos la importancia de comprar productos frescos locales en nuestro mercado de abastos. Allí mismo, el profesor de Historia Andrés Bolufer, que colabora en esta actividad con Apymeal, ha comentado a los jóvenes las características del edificio del Mercado construido por el ingeniero Eduardo Torroja que hacen de este inmueble uno de los más importantes del mundo desde el punto de vista arquitectónico. Desde allí, los alumnos han recorrido las calles Castelar y Prim, en las que Bolufer les ha explicado la influencia del comercio local, centenario en nuestra ciudad, que ha marcado el nombre con el que tradicionalmente se ha conocido a nuestras calles.

Ejemplo de ello son la calle Panadería o la Cuesta del Pescado, así como la calle de Rial (Prim), por el emblemático comercio de juguetería ya desaparecido que allí se ubicada. Calle también conocida como Torrecilla, por la torre mirador que aún permanece. En esta vía los alumnos han jugado a buscar un animal escondido en las balconeras de una casa típica del siglo XIX.

Ya en la Plaza Alta, la presidenta de Apymeal, Paca Ríos, ha explicado a los alumnos el concepto de comercio local y de proximidad, y la repercusión positiva que tiene en laciudad que consumamos en ellos. También ha destacado la calidad de los bares y restaurantes donde se pone en valor la gastronomía local, así como la gran cantidad de empresas de servicios ubicadas en nuestro Centro Comercial Abierto, que hacen la vida de los ciudadanos más fácil. Ha marcado la Plaza Alta como punto neurálgico de las actividades de ocio organizadas por la Asociación, y ha sido allí justo donde el profesor Bolufer ha explicado a los alumnos detalles históricos de este espacio desconocidos para casi todos ellos. El salón de plenos de la calle Convento, la historia donde radica el nombre de esta calle; la casa del violinista Regino Martínez, la de José Román; las murallas medievales y la historia de ‘las dos Algeciras’ y la del Parque María Cristina, han sido otros de los discursos ofrecidos a los alumnos.

Por último, Apymeal ha hecho entrega a los alumnos de una pequeña revista en la que resume todo lo explicado en la visita y ha realizado un sorteo de artículos y servicios ofrecidos por las empresas asociadas: Óptica Argüelles, Algetoner, Geriayuda, Alain Afflelou, El Colmado de Papacote, Joyería Ríos, Idiomas Empresariales, Librería Bahía de Letras, Bohème by Sara Muñoz, Pastlería Okay, The Beast Burguer, La Caléndula y Colvi Dental.

Las visitas continuarán la próxima semana con alumnos de 6º de Primaria de los centros CEIP Campo de Gibraltar, CEIP General Castaños y Colegio María Auxiliadora.