Limpieza exprés: el Ayuntamiento de Algeciras actúa en el entorno de la casa natal de Paco de Lucía tras las críticas de IU

El Ayuntamiento de Algeciras ha actuado con rapidez este jueves en la Ruta Paco de Lucía, desbrozando y limpiando la zona frente a la casa natal del guitarrista, en la calle San Francisco de La Bajadilla, apenas unas horas después de que Izquierda Unida denunciara públicamente el estado de abandono del espacio.

La formación de izquierdas había criticado por la mañana la “dejadez” municipal y la acumulación de suciedad y maleza en torno al hito conmemorativo, situado en la calle Granada, lo que, según su coordinadora local, Purificación Alonso, ofrecía una imagen “absolutamente lamentable” para los vecinos y visitantes.

En su comunicado, IU alertaba de que la falta de mantenimiento “atraía insectos y roedores” y daba una impresión indigna de un lugar tan simbólico, al ser el punto de partida de la ruta cultural dedicada al guitarrista universal nacido en Algeciras en 1948.

“Si algún turista, durante este verano, ha tomado la decisión de visitar la Ruta Paco de Lucía, la imagen que se habrá llevado es absolutamente lamentable", lamentó la coordinadora local de IU Algeciras, Purificación Alonso. “Estos hechos suponen un claro ejemplo de la incapacidad de gestión y de planificación del trabajo municipal de la que adolece el actual gobierno de la ciudad, que se muestra incapaz de dotar a Algeciras del mantenimiento urbano que merecen sus barriadas y sus lugares emblemáticos”, agregó la dirigente local de IU. La formación exigía al alcalde, José Ignacio Landaluce, una intervención inmediata para que la primera parada de la ruta "recupere la dignidad que merece".

La reacción municipal no se hizo esperar: poco después de que IU hiciera público el comunicado, operarios de limpieza y jardinería llevaron a cabo el desbroce y acondicionamiento del entorno con la retirada de basuras, dejando despejada la zona y mejorando la imagen del primer hito del recorrido turístico.

IU aprovechó para recordar que, pese a los proyectos anunciados por la Junta de Andalucía, el nuevo inmueble para el Conservatorio Paco de Lucía sigue sin ver la luz. "Todavía carece de un inmueble adecuado que acoja sus actividades, tras muchas promesas del alcalde y de la Junta de Andalucía. Al Partido Popular con Paco de Lucía le sobran golpes de pecho y fotos y le falta gestión”, según Alonso.

El conservatorio es una de las iniciativas que la Junta de Andalucía tiene comprometidas para 2025. La administración autonómica anunció a finales de 2024 que esperaba iniciar las obras este año (al que le restan cuatro meses). El centro está proyectado en una parcela de 6.083 metros cuadrados situada en la calle Fuente Nueva, con una superficie total construida de 3.756 metros cuadrados. Tendrá capacidad para 600 alumnos, tanto de enseñanzas elementales básicas (dos ciclos con dos cursos cada uno) como de enseñanzas profesionales (seis cursos). Su presupuesto supera los 5 millones de euros.