El Ayuntamiento de Algeciras desbroza y retira escombros en La Granja y Los Alamillos

El Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado que está llevando a cabo nuevas actuaciones de limpieza y mantenimiento en varios puntos del municipio, "dentro del plan continuo de conservación y mejora de los espacios públicos que se desarrolla en la ciudad".

Según ha informado el concejal delegado de Limpieza, Vicente Palomares, la empresa municipal Algesa está actuando desde este miércoles en labores de desbroce en la zona de La Granja, con el objetivo de mejorar el estado de los espacios públicos, garantizar la seguridad y prevenir la proliferación de maleza.

Además, otro dispositivo de operarios está actuando en la zona de Los Alamillos, donde se está procediendo a la retirada de escombros, contribuyendo así a la mejora del entorno urbano y al mantenimiento de la limpieza en esta área.

Desde la delegación de Limpieza se recuerda que estas actuaciones forman parte de un programa permanente que se ejecuta de manera planificada en distintos barrios del municipio.