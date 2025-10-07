El Ayuntamiento de Algeciras cifra en medio millón de euros la inversión en la red de aguas en 2025

Varias zanjas de obras abiertas para reparar las tuberías de agua rotas, en la calle Los Abetos, en la colonia San Miguel (Algeciras).

El Ayuntamiento de Algeciras cifra en medio millón de euros las inversiones realizadas este año en las redes de abastecimiento y saneamiento de la ciudad. El dato ha sido expuesto este martes, 7 de octubre, por el consejero delegado de la empresa Empresa Municipal de Aguas de Algeciras (Emalgesa), Álvaro Márquez, tras la reunión telemática el consejo de administración de la sociedad municipal -presidida por el alcalde, José Ignacio Landaluce- tras las denuncias de cortes de agua de muchos ciudadanos, como los residentes en la colonia de San Miguel.

Márquez hizo un repaso a las actuaciones efectuadas en 2025 por Emalgesa, “desde la zona sur, en Pescadores, con actuaciones ya ejecutadas en la calle Virgen de África y General Marina, hasta la zona norte, con la renovación de un kilómetro y medio de redes hidráulicas en avenida El Embarcadero, la carretera al Rinconcillo, y las calles Mirlo y Codorniz, a las que se suma que actualmente estamos trabajando en la calle Perdiz”.

José Ignacio Landaluce (centro), junto a Álvaro Márquez (dcha.) y José Luis López Guío, ayer, en la reunión telemática del consejo de administración de Emalgesa. / Ayuntamiento de Algeciras

El responsable de Emalgesa estimó que este años ya se han renovado más de dos kilómetros de conducciones, a las que hay que sumar otras inversiones en instalaciones e infraestructuras hidráulicas.

Márquez también se refirió a las mejoras en las instalaciones de los bombeos, como la impermeabilización, por valor de más de medio millón de euros, de un vaso del depósito de La Bajadilla, el más grande de la ciudad; o la construcción de nuevos bombeos, como el de la calle Cabo Lastre o el del polígono Las Herrizas.

El delegado destacó "el compromiso medioambiental" poniendo como ejemplos las distintas actuaciones en el cauce del Río de la Miel, donde ya se han invertido más de un millón de euros; las eliminaciones de injerencias ilegales, también en el arroyo Saladillo, o la apuesta por redes separativas en avenida Italia y en San José Artesano, “entre otras muchas actuaciones que son una realidad tangible”, concluyó Márquez.

Obras en Blas Infante

El consejo de administración de Emalgesa aprobó la renovación de un tramo de 100 metros lineales de la red de abastecimiento de la avenida Blas Infante, concretamente comprendido entre las calles Regino Martínez y Alfonso XI.

En el transcurso de las obras que viene realizando el Ayuntamiento para la reurbanicación de la avenida Blas Infante, se pudo constatar la necesidad de dicha renovación, cuya red ha sobrepasado su vida útil, estimándose conveniente la sustitución de esta conducción.

El proyecto supone una inversión de 31.017,37 euros, con cargo al término B de Emalgesa, e incluye la renovación de seis acometidas y la instalación de cuatro válvulas en los extremos de la red y de dos hidrantes. El plazo de ejecución se sitúa en un mes aproximadamente.

Landaluce: “Calle a calle vamos renovando toda la red”

El orden del día incluía el cambio en la gerencia de la sociedad para la sustitución de Pedro del Campo Novales, a quien el alcalde agradeció todo su trabajo, dedicación y profesionalidad, al mismo tiempo que ha deseado suerte y éxito a Francisco José Pérez Olea, tras su nombramiento.

Landaluce recordó que el Ayuntamiento viene ejecutando importantes obras en materia de modernización de las redes de abastecimiento y conducción de aguas fecales y pluviales, algunas de ellas muy importantes. Puso como ejemplo los trabajos de ampliación de la capacidad de recogida de aguas pluviales en la avenida de la Diputación para evitar los problemas que se constataban cuando se producían grandes precipitaciones.

El regidor hizo hincapié en que cada vez que se lleva a cabo la renovación de alguna calle, buena parte de la inversión también va a parar a la renovación de las conducciones soterradas, tanto las de abastecimiento, saneamiento y recogida de aguas de lluvias, como las de los distintos suministros. “Calle a calle vamos renovando toda la red”, dijo.